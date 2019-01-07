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Слава Рабінович
Слава Рабінович
Російський фінансистВсі статті автора

Путин ведет секретные переговоры по поводу Курил

2.8тЧитати матеріал російською

И ещё, к вопросу о Курилах

Для того, чтобы никто "не мог" не только призывать вернуть Крым, но и называть аннексию Крыма аннексией, путинская ОПГ ввела, Федеральным законом N 433-ФЗ, статью 280.1 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации".

Тот факт, что аннексией Крыма Путин и его ОПГ нарушили полдюжины двусторонних и многосторонних международных договоров, устав ООН и сразу две Конституции – Украины и России – никого в этой ОПГ не волнует. Соответственно, путинская ОПГ и т.н. "путинский суд" будут карать каждого, кто осмелится призывать вернуть Крым Украине, по статье 280.1 УК РФ. Какое же наказание полагается?

Путин ведет секретные переговоры по поводу Курил

Владимир Путин

Лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на тот же срок, а если "это" – те же деяния, совершённые с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), то, батенька, можешь загреметь до пяти лет, с ещё большим последующим поражением в правах.

Новини
Передача Курил — это начало конца России

А правда в чём?

А правда в том, что возвращение аннексированного Крыма Украине, согласно и международному праву, и Конституции РФ (т.е. т.н. "закону прямого действия"), не только не подпадает под любую статью УК РФ, в т.ч. статью 280.1, а является единственно возможным действием для преодоления международного преступного произвола путинской ОПГ.

С другой стороны, Путин и его ОПГ должны объяснить всем нам, как они собираются, за спиной российского народа, секретно вести и завершать переговоры с Японией (ведь мы ничего о них по существу вопроса публично не знаем) по поводу Курил, да ещё обходя свою собственную ответственность согласно статье 280.1 своего же УК.

Это ли всё не для Гааги и для тюрьмы?

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Автор
Слава РабіновичСлава Рабінович
Теми
російська пропагандаРосійська воєнна загроза
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
РосіяНовини Росіїпропаганда
Джерело
Джерело:Facebook Славы Рабиновича
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Московец Леонид
Московец Леонид
Путин за развал раисии потянет на Нобеля.. И это всем будет хорошо..!!
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Шлава оракул от Бога. Шлава Курилы ещё года три назад продал руками Путина ,но видимо запамятовал .
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Пигин Макс
Пигин Макс
Славик знает о всех СЕКРЕТНЫХ переговорах Путина!!!
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Пигин Макс, Путин ему лично докладывает)
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