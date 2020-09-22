Путін в ООН розповів про війну, вакцину від COVID-19 і санкції. Головні тези

Глава Росії Володимир Путін у вівторок, 22 вересня, виступив із відеозверненням для Генасамблеї ООН із нагоди 75-річчя заснування організації.

У своїй промові, яка тривала 19 хвилин, Путін виступив із загальними заявами щодо геополітичних розкладів і спробував постати в образі миролюбного президента.

Він побажав "усім народам миру і благополуччя" і висловив думку, що ООН "гідно виконує свою головну місію – берегти мир".

Водночас він заявив, що "політизовані спроби довільно трактувати підсумки Другої світової війни недалекоглядні і руйнують основи післявоєнного світоустрою". За словами Путіна, "світ стає багатополярним і багатовимірним", а також "загострюються загрози, які виходять від тероризму, організованої злочинності і наркотрафіку".

Окремо Путін пройшовся по військовій тематиці, заявивши, що потрібно оперативно вирішити питання продовження Договору Росії та США про стратегічні наступальні озброєння, який закінчується в лютому 2021 року. Також він запропонував укласти юридичний міжнародний документ про заборону на розміщення зброї в космосі.

Торкнувся глава РФ і питань, пов'язаних із пандемією коронавірусу. Він заявив, що "відновлювати глобальну економіку доведеться дуже довго" і закликав "розчистити світову торгівлю від нелегітимних санкцій".

Путін також похвалився російською вакциною від COVID-19, стверджуючи, що вона "довела свою надійність, безпеку й ефективність". Потім він запропонував цю вакцину співробітникам ООН.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський під час звернення до ООН заявив, що окупація Криму та війна на Донбасі схожі на спроби Росії повернутися до розподілу сфер впливу, що свого часу стало причиною Другої світової війни.