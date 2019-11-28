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29 листопада • оновлено в 11:30
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Гаррі Каспаров
Гаррі Каспаров
Російський опозіціонер Всі статті автора

Путин в общем-то добился больших успехов

16.5т
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Внешняя политика России становится более агрессивной ровно потому, что внутренняя политика – это одни провалы. Я говорю об экономических провалах и ужесточение режима. Мне кажется, это делается на каком-то бессознательном уровне, инстинкты выживания диктатуры всегда требуют действий репрессивного характера по отношению к протестующим. И так как экономическую ситуацию в России поправить невозможно, тренд негативный, денег становится все меньше, а коррумпированные аппетиты только растут. На этом фоне власть прибегает к все более жестким репрессивным мерам, а для того, чтобы поддерживать имидж диктатора, входит во все более жесткую агрессивную политику. Ничего хорошего на этом фоне, на фоне ослабления позиций коллективного Запада и усиленной агрессивности Путина, ждать не приходится.

Сам Запад на сегодня перестал быть единым коллективным образом, который сложился в годы Холодной войны. Сегодня, когда мы говорим Запад, мы во многом отдаем дань прошлому. Западные элиты расколоты, российские нефти-газовые проекты стали частью глобального мирового тренда. Экономические интересы для Германии и Франции полностью забивают все остальные геополитические расчеты.

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Кроме того, Путин, располагая неограниченными материальными ресурсами, и с норовкой разведчика, в общем-то добился больших успехов по покупке значительных слоев западной элиты. Путинские лоббисты и даже прямые агенты на сегодня действуют безнаказанно. Путинская пропаганда достигает больших успехов в той же Германии. Даже в Америке ситуация ухудшилась, хотя несмотря на Трампа и на его пропутинскую позицию, но там, конечно, ситуация лучше, чем в Европе. Но все тренды пока остаются негативными. Можно надеяться только на возрождения этого коллективного духа свободного мира, который позволил выиграть Холодную войну и надеюсь, сейчас он в какой-то степени возродится.

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Гаррі Каспаров Гаррі Каспаров
Теми
російська економіка Російська воєнна загроза
Особи
Дональд Трамп Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Не на тех поставил гарик,а ещё шахматист....помогли тебе твои янки?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Дегтяренко Светлана, вафельница старая,тебе точно ничто не поможет.
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
"Можно надеяться..." а что тебе еще остается в твоем-то возрасте, старый пердун?
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
проститут американский.
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