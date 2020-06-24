Когда Владимир Путин – несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в России – принял решение принести подданных в жертву молоху "победобесия" и провести парад на Красной площади – он все еще продолжал рассчитывать, что остается влиятельным мировым лидером, приглашение которого просто нельзя будет проигнорировать

И если в охваченную эпидемией Москву все же побоятся приехать западные лидеры, то, по крайней мере, для руководителей стран постсоветского пространства Путин останется "альфа-самцом", которого нельзя ослушаться. Именно поэтому в Кремле считали, что сами решают, кого удостоить чести быть приглашенным, а кого нет – и демонстративно отказали в таком приглашении Владимиру Зеленскому, который "неправильно" высказывается о подлинных причинах начала Второй Мировой, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Но преступный парад только подчеркнул международную изоляцию "Деда Победа", как иронически называют постаревшего Путина сами россияне. К Путину приехали только те, кто не приехать просто не мог. В результате парад Путин смотрел в окружении семи президентов. Если не считать, конечно, главу оккупированной Абхазии Аслана Бжанию – но и ему в Кремле не рады: лишил власти путинского ставленника.

Приехали те, кто не мог не приехать. Единственный гость из "внешнего" мира – то есть не из СНГ – президент Сербии Александр Вучич, который успешно сочетает европейскую интеграцию своей страны с имитацией перед своим доверчивым электоратом "дружбы" с Россией и сразу же после Москвы отправится в Вашингтон, для участия уже в реальной политике – встрече с премьером Косово Абдуллой Хоти. И посредником на этой встрече будет Дональд Трамп, а не Владимир Путин. С Путиным – солдатики, с Трампом – будущее Сербии. Но зато в Москве Вучича теперь называют "главным иностранным гостем года", как же – он же все-таки "настоящий" президент, а не какой-то там постсоветский правитель. А вот сосед Вучича, президент Хорватии Зоран Миланович, который собирался на парад, до Москвы не долетел – у него "сломался самолет".

Из стран постсоветского пространства приехало всего шесть президентов из девяти. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов испугался карантина после возвращения из Москвы – а это помешало бы ему отметить собственный день рождения. Премьер-министр Армении Никола Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев – они планировали встречу в Москве – объяснили свой отказ сложной эпидемиологической ситуацией в своих странах. В результате Путин остался даже без ближайших союзников, приехали те, кто просто не смог отказаться.

Белорусский президент Александр Лукашенко, который готовится к очередным псевдовыборам и не хочет, чтобы Москва помешала ему сохранить власть. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который рассчитывает на поддержку Москвы в своих попытках стать "настоящим" президентом, а не тенью подлинного правителя Казахстана. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, который только что посадил своего предшественника на 11 лет и нуждается в одобрении. Президент Молдовы Игорь Додон, который готовится к выборам и для которого поддержка Путина – главный политический (и не только) капитал. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который уже начал операцию по передаче власти сыну и нуждается в понимании своих монархических начинаний. Ну и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, который постоянно демонстрирует, что в отличие от своего предшественника, умеет дружить со всеми – и с Западом, и с Россией, и с соседями. Вот и все гости.

Международный авторитет Владимира Путина сузился до щели.

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