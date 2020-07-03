Путін в День незалежності Білорусі нагадав Лукашенку про 'братні зв'язки'

Президент РФ Володимир Путін привітав лідера білорусів Олександра Лукашенка з Днем незалежності Білорусі та нагадав про "братні зв'язки".

У вітальній телеграмі Путін висловив надію на зміцнення зв'язків між країнами, передає пресслужба Кремля.

"Упевнений, що разом ми зможемо забезпечити подальше нарощування російсько-білоруських зв'язків на всіх напрямках", – йдеться в повідомленні.

Також Путін сподівається, що обидві держави будуть співпрацювати в рамках Союзної держави, Євразійського економічного союзу та СНД.

"Це, безсумнівно, відповідає корінним інтересам братніх народів наших країн", – додав Путін.

У привітанні також наголошується, що відносини між Росією та Білоруссю "розвиваються в дусі дружби і союзництва".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про "непорушну дружбу" з Росією.