Путін у біді, йому залишилося не більш ніж 5 років, – Обухов

Президент Росії Володимир Путін може позбутися влади в перспективі найближчих 5 років.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив глава Фонду "Stop Inform Terror" (США) Герман Обухов. "Путін повинен був піти 2008 року. Те, що він залишився – це його біда. І що з ним буде далі? Буде, напевно, дуже погано", – припустив він.

На думку опозиціонера, негативні зміни очікують на главу Кремля через тиск ззовні, а не всередині країни.

"Не знаю, хто вплине – Америка або хтось ще. Але скоріш за все, вплив буде ззовні, але ніяк не Навальний. Він розхитує цей човен, але навряд чи він буде президентом Росії", – сказав він.

Говорячи про те, що саме може загрожувати Путіну, Обухов зауважив, що президент РФ є "ватажком мафії".

"З усіма ватажками мафії завжди щось траплялося. Я не знаю, що з ним буде. З ним може бути те ж саме, що і з Горбачовим. Коли Росія розсиплеться, він стане президентом неіснуючої держави", – допустив він.

"Ніхто не може передбачити, що буде. Але я даю Росії років п'ять, не більше, щоб все це відбулося", – підкреслив опозиціонер.

Повну версію бліц-інтерв'ю з Германом Обуховим скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент РФ відреагував на фільм-розслідування Олексія Навального "Палац для Путіна". Він запевнив, що палац в Геленжику йому ніколи не належав.