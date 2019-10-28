Удивительно, как быстро россияне привыкли наслаждаться и действительно получать кайф от каких-то странных и даже – шизофренических событий. Каждый год взрослые мужики, переодевшись в ватники, штурмуют фанерный Бундестаг в лесу. Такие же взрослые мужики, встав раком, возят на себе попов или занимаются какими-то подобными вещами, перед которыми геи кажутся вполне органичными и не “напряжными”.

Какое-то время назад стало модным радоваться удачному старту какого-то "Союза" или "Протона". Не упал – повод для праздника. Ну а соглашение об отмене виз с каким то африканским "Берегом морщинистого хобота" российский МИД выдает за достижение высшего порядка, как будто удалось переплюнуть поляков и получить “безвиз” с США раньше них.

Но вот в РФ стряслась еще одна радость, весь смысл которой россиянам пока вряд ли понятен. Путин решил укреплять отношения с ведущими странами Африки и даже переделал цитату Ломоносова, которую выдал своей Шойге: "Могущество России будет прирастать Африкой". В оригинальном тексте фигурировала Сибирь, но теперь Сибирью прирастает Китай, а как гласит китайская мудрость: "Две коалы во одном лепрозории не уживутся". Поэтому – Африка.

Но и в Африке не все так просто. Франция и тот же Китай уже плотно поделили сферы влияния и влезть туда можно только в районы, где им не интересно тратить время и средства, и где живет очень своеобразная публика. В основном, это относится к центральной Африке: Чад, Судан, Центрально-африканская республика и тому подобное.

Казалось бы, что в таких местах можно получить в качестве добычи? О природных ископаемых можно всерьез не говорить, поскольку будь вопрос в них, можно было бы и не переться на край света, а просто развернуть добычу того же самого на своей территории, в Сибири. Значит, дело в чем-то другом.

Но если это не ископаемые, то так или иначе, речь будет идти о местном населении. А в том же Чаде, занимающим предпоследнее место по доходам на душу населения, всего 10% умеют писать и читать. Так что интерес там должен быть очень своеобразный, чтобы в таких условиях хоть что-то можно было делать.

Но разобраться в сути "африканской экспансии" РФ помогли собственные наблюдения из далекой молодости, о которых тут стоит вспомнить. Еще до армии, автору довелось недолго поработать на заводе. Завод, да и сам город, стоял в такой глуши, что местного населения там не было ни одного человека. Правда, местного населения там и вовсе мало и оно вело кочевой образ жизни, а потому – сам населенный пункт и следовательно – завод, имели приезжих в качестве населения и работников.

Причем, приехали туда люди со всего совка и даже из таких мест, о которых тогда не приходилось слышать. В общем, работать пришлось в мордовской "комсомольско-молодежной" бригаде. Комсомольцев и молодежи там было не густо, но как мне тогда казалось, "мордвы" там действительно было процентов 80. Это уже много позже, когда удалось побывать в том, что и сейчас называется Мордовская республика, или как там она, стало понятно, что "мордвы" как таковой нет вовсе, а есть два народа – эрзя и мокша, даже названия которых в совке были табуированы. Наверное, потому, что уж очень быстро тайна названия столицы совка Москвы стало бы очевидным. Но тогда такие вопросы не возникали, а единственное наблюдение, которое удалось вспомнить с тех пор – их фамилии, оканчивающиеся на "ин".

Мой звеньевой – руководитель небольшой группы рабочих, который был с нами невзирая на то, в какую смену мы работаем (в отличие от бригадира, выходящего всегда в первую смену), носил фамилию (условно) Кобылкин и однажды показал фокус, который прямо относится к "африканскому походу" РФ.

А дело было так. Ночная (самая маленькая) смена в цеху, можно сказать – только свои. До утра начальства близко не будет. Автор выкатывает "отвальную", поскольку это – последний рабочий день, и – в армию. Естественно, работа вся в "стоп", все за столом, а на столе – "казенка" и "шило" – питеьевой спирт, на девяносто шесть "оборотов". К тому времени уже были серьезные проблемы с продуктами питания и со спиртным. Но родители имели возможность все это "достать" и публика, которая уже потихоньку травилась разными суррогатами, пришла в отчаянное возбуждение просто при виде такого изобилия.

В общем, звеньевой должен был сказать вступительный тост и в этот момент я увидел то, на что никогда не обращал внимания – у него тряслись руки. Вряд ли от вида халявного спиртного, наверное, это уже был "Delirium tremens", о котором знали присутствующие. Поэтому он толкнул душевную речь с пожеланиями без стакана в руках. Более того, стакан стоял перед ним пустым и никто на это не обращал внимания. Все это происходило в "бытовке" – контейнере со столом посреди.

Тогда Кобылкин взял пустой стакан и прислонил руку к стенке контейнера. После этого ему ловко налили полный "гранчак" и он жадно его выпил, не отрывая руки от стенки. Тем самым он нейтрализовал дрожь и разлитие драгоценной влаги. Но главное было после того, как стакан был нещадно опустошен. Он поймал мой удивленный взгляд и с видом доброго наставника сообщил: "Опыт не пропьешь!"

Автор тогда не "употреблял" и не делал этого всю следующую жизнь, но этот "опыт" оценил, поскольку с разными вариантами оного пришлось сталкиваться всю жизнь. Например, в армии пришлось наблюдать как пьют разведенный водой одеколон и "сэкономленный спирт из яблока с дыркой, которое приобрело вид такого себе стакана, поскольку его не оказалось, а "пивцы" не могли вглушить спирт из "горла".

Так что Путин вполне может влить в свое стадо африканский опыт. В самом деле, по количеству зараженный и динамике распространения СПИДа, РФ давно обогнало Африку, родину этого заболевания, но кроме СПИДа там есть еще много всякого интересного. О замечательном опыте республики Чад мы уже вскользь упомянули, и тут есть о чем задуматься.

Население имеет около 12% грамотного населения, но сильно не переживает по этому поводу. Чадит себе потихоньку. А внедри этот опыт в масштабах РФ, какая экономия получилась бы? Можно было бы просто закрыть большую часть школ и, прости Господи, университетов. Мало того, кроме прямой экономии на финансировании системы образования, пошел бы просто вал экономии.

Вот сейчас тратятся гигантские средства на цензуру СМИ и просто астрономические суммы для контроля интернета. Более того, забиваются специальные программы поддержки ксенофобии, чтобы население не знала других языков и не могла получить информацию из альтернативных источников. А если оно будет безграмотным, то все это просто не понадобится! Зачем вымарывать черными маркерами тексты, если их никто не умеет читать? Это же просто – сказка! Сколько вилл и яхт можно на это купить? А на сколько тонн золота станут солиднее хранилища!

В общем, образование для РФ – явно лишняя обуза. Именно поэтому там в такой чести православнутый религиозный экстремизм, принявший какие-то совершенно извращенные формы. Там попы уже орудуют в школах и ВУЗах, а скоро, кроме попов, там никого и не останется. Так что "Закон божий" и физкультура – вот и все образования. Как говорил Карл Маркс, но по другому поводу: "Дешево и сердито".

Но кроме Чада, там же еще Судан в орбите интересов Москвы, а там до совершенства доведены технологии этнических чисток. Как уже всем понятно, в новейшей истории РФ был вариант этнических чисток на Кавказе, но если бы это была тотальная чистка, все бы сработало правильно, как это было в совке. Технологии хорошо отработаны и не требуют правок. Оцепил себе область или республику плотным кордоном, чтобы ни туда, ни оттуда, и жди пока они там перемрут с голоду или не пояедят друг дружку.

А тебе и делать ничего не нужно. Знай себе – постреливай лениво в тех, кто приближается к линии кордона. Потом туда можно завезти новоселов из той же "Мордовии", как это было в Крыму, континентальной Украине или Сибири. Новоселы очень быстро начинают считать себя "коренными" и даже не подозревают, какая этническая чистка предшествовала их переселению. Кстати, привет "коренным" крымчанам и "народу Донбасса".

Автор вполне может рассуждать на эту тему, поскольку имел возможность общаться лично с крымскими татарами, которые вернулись на свою землю, а получили не ее, а то, что хоть как-то оказалось свободным от тех самых "коренных", о которых не могу сказать ни единого доброго слова, ибо лично с ними сталкивался. Кстати, и сейчас считаю, что Крым надо вернуть в жесткую крымско-татарскую автономию. Сейчас обосновывать это не стану, может быть, как-то потом.

Что касается Донбасса, то уж о своей родине – точно могу рассуждать от первого лица, поскольку историю его "перезаселения" знаю лично и из первых рук тех, кто принимал в этом участие. Я знаю, чем и кем отравили Донецкие степи, и кстати, зачем это сделали – тоже знаю. И знаю, на каком языке разговаривают люди, которые могут вспомнить свою родню до третьего, четвертого и пятого поколения, на этой земле. Кстати, как и запад ростовской области, которая безусловно является Украиной, как об этом справедливо писал Антон Чехов – уроженец Таганрога.

И раз уже речь краем зацепила этнические чистки в виде голода и людоедства, то как тут не вспомнить Центрально-Африканскую республику, где уже активно орудуют люди повара Путина, а заодно – отравителя и "решателя проблем" Пригожина. Возможно, они там добывают весьма специфический опыт, который наработал бывший правитель этой страны, который сам себя произвел в императоры, Жан-Бедель Бокасса.

Думаю, что опыт самостоятельно провозглашения себя императором Путину должен быть интересен. Ведь нынешний его титул "президент" уже никак не описывает то, кем он стал. За неимением иного, его продолжают называть "президентом", когда речь заходит о каких-то официальных вещах, а на самом деле, его фамилия уже стала каким-то квази-титулом именно для него. А назови он себя императором, все бы встало на место.

Так что Пригожин там может набраться опыта, как правильно организовать церемонию восхождения на престол, ибо у Бокассы все было с размахом и шикарно, не то, что у японцев. Если уж браться за это дело, то все должно быть в превосходной степени. Даже банальное восхождение на очередной срок президентства там разыгрывают в стиле маскарада на хэлоуин, а как же должно выглядеть его воцарение на трон императора? Это вам не шутки шутить и не носом по роялю стучать! Все должно соответствовать высокому уровню события. И вот опыт Бокассы мог бы пригодиться.

А кроме того, Бокасса славился своими методами борьбы с оппозицией. Нет, он не томил оппозиционеров по тюрьмам, не пытал и не расстреливал. Он их ел. Его повара готовили из оппозиционеров различные блюда и Бокасса таким образом ликвидировал оппозицию. Не удивительно, что там орудует именно повар Путина. Уж он-то непременно соберет все рецепты и технологии.

Таким образом, вывод напрашивается сам собой. Никаких особых полезных ископаемых в тех местах Африки, в которые стремится Путин – нет. Они не представляют собой какие-то особо ценные торговые пути или что-то подобное, зато опыт там присутствует совершенно необычный и наверняка – весьма полезный для того, во что Путин превращает РФ.

В завершении, даже не знаю, чего пожелать россиянам, в связи с путинским "африканским походом". Разве что: "Приятного аппетита"?

Император-гурман и “человеколюб” – Жан-Бедель Бокасса

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