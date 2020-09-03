"До вывоза больного в Берлин в соответствии со всеми международными стандартами был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было". Это пресс-Песков в ответ на официальное заявление властей ФРГ о том, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".

Кроме того Песков предъявил немцам за то, что они не дали официального ответа Генпрокуратуре РФ и отказались от официального обмена данными с омскими врачами. Видимо, официальное, на весь мир, заявление кабмина Германии об отравлении " российского пациента" ОВ, недостаточно официально. И Меркель, которая заявила, что факт отравления не вызывает сомнений, Навального "хотели заставить замолчать" и произошедшее ничто иное как попытка убийства, тоже не слишком убедительна.

Интересно, а что будут говорить власти РФ, когда доказательства отравлений будут переданы в ОЗХО, и уже эта организация спросит с России, как фактически боевое ОВ попало в организм оппозиционера? Или на этот случай уже заготовлены виновные, безусловно, не имеющие никакого отношения к Кремлю, которые из чувства личной неприязни по случаю достали "Новичок" и траванули Навального?

А что? Это обычная практика заметания верховных следов. Голунова прихватили обычные опера, а крышевавшие похоронный бизнес начальники знать не знали об инициативе своих подчиненных. Немцова у Кремля застрелили спустившиеся с гор чеченцы, которым, не факт, что ранее было известно даже его имя. В деле Скрипалей всплыли скромные торговцы спортивными биодобавками. И т.д. и т.п.

Кого-кого, а стрелочников на Руси хватает. Есть кого сдать на случай провала.

Путин уже выставил на окошко в бункере горшок с цветком.