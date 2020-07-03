Путін узаконив указом обнулення своїх термінів
Президент Росії Володимир Путін підписав указ про внесення поправок до конституції РФ після всеросійського голосування.
Про це повідомляє пресслужба Кремля, опублікувавши відповідний указ від 3 липня 2020 року.
"Громадяни Росії зробили свій вибір. І відповідно до цього рішення, я підписав указ про офіційне опублікування Конституції з внесеними в неї поправками. Поправки набувають чинності!" – сказав в ефірі російського телебачення Путін.
У тексті указу йдеться, що поправки набудуть чинності 4 липня. Також Федеральній службі охорони Путін доручив "забезпечити офіційне опублікування Конституції" на офіційному порталі правової інформації.
Тепер Путін зможе брати участь у виборах президента в 2024 і 2030 роках. В конституції з'явилася згадка про віру в бога, закріплення поняття шлюбу як союзу чоловіка і жінки, а також заборона на "применшення значення подвигу народу при захисті вітчизни".
Крім того, Росія може не виконувати рішення міжнародних організацій, якщо вони "суперечать" російської конституції.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Глава Росії Володимир Путін проголосував за поправки до конституції, головною серед яких є обнулення його термінів.
Пізніше росіяни в мережі розкритикували "вічного" президента.
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