Путін узаконив указом обнулення своїх термінів

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про внесення поправок до конституції РФ після всеросійського голосування.

Про це повідомляє пресслужба Кремля, опублікувавши відповідний указ від 3 липня 2020 року.

"Громадяни Росії зробили свій вибір. І відповідно до цього рішення, я підписав указ про офіційне опублікування Конституції з внесеними в неї поправками. Поправки набувають чинності!" – сказав в ефірі російського телебачення Путін.

Указ Путіна Сайт Кремля

У тексті указу йдеться, що поправки набудуть чинності 4 липня. Також Федеральній службі охорони Путін доручив "забезпечити офіційне опублікування Конституції" на офіційному порталі правової інформації.

Тепер Путін зможе брати участь у виборах президента в 2024 і 2030 роках. В конституції з'явилася згадка про віру в бога, закріплення поняття шлюбу як союзу чоловіка і жінки, а також заборона на "применшення значення подвигу народу при захисті вітчизни".

Крім того, Росія може не виконувати рішення міжнародних організацій, якщо вони "суперечать" російської конституції.

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