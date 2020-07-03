Путін узаконив указом обнулення своїх термінів
Володимир Путін.
Президент Росії Володимир Путін підписав указ про внесення поправок до конституції РФ після всеросійського голосування.
Про це повідомляє пресслужба Кремля, опублікувавши відповідний указ від 3 липня 2020 року.
"Громадяни Росії зробили свій вибір. І відповідно до цього рішення, я підписав указ про офіційне опублікування Конституції з внесеними в неї поправками. Поправки набувають чинності!" – сказав в ефірі російського телебачення Путін.
Указ Путіна Сайт Кремля
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Глава Росії Володимир Путін проголосував за поправки до конституції, головною серед яких є обнулення його термінів.
Пізніше росіяни в мережі розкритикували "вічного" президента.
У Росії голосування за поправки до конституції назвали "тріумфом довіри" до президента Володимира Путіна.