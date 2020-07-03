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Путін узаконив указом обнулення своїх термінів

Тимур Григоренко
Новини Росії
1,1 т.
Путін узаконив указом обнулення своїх термінів

Володимир Путін.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про внесення поправок до конституції РФ після всеросійського голосування.

Про це повідомляє пресслужба Кремля, опублікувавши відповідний указ від 3 липня 2020 року.

"Громадяни Росії зробили свій вибір. І відповідно до цього рішення, я підписав указ про офіційне опублікування Конституції з внесеними в неї поправками. Поправки набувають чинності!" – сказав в ефірі російського телебачення Путін.

Указ Путіна

Указ Путіна Сайт Кремля

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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