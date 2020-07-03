Путін узаконив указом обнулення своїх термінів

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про внесення поправок до конституції РФ після всеросійського голосування.

Про це повідомляє пресслужба Кремля, опублікувавши відповідний указ від 3 липня 2020 року.

"Громадяни Росії зробили свій вибір. І відповідно до цього рішення, я підписав указ про офіційне опублікування Конституції з внесеними в неї поправками. Поправки набувають чинності!" – сказав в ефірі російського телебачення Путін.

Указ Путіна Сайт Кремля

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