Вот Навальный летел из Томска, а высадили его отравленным в Омске. Казалось бы, ничего особенного в этих городах нет, да и в названии отличаются они всего одной буквой. Оно и понятно, ведь при царе-батюшке не стали особенно заморачиваться придумыванием названий и взяли его из того, как эти места назывались по ведомству тюрьм и ссылок. Соответственно Омском стало "отдаленное место ссылки каторжан", а Томском – "таежное отдаленное место ссылки каторжан".

Тем не менее, там есть нечто интересное и связанное с нашей темой. Примерно в то же время, когда принимались изменения в пищевые нормативы, в каком-то из этих городов была разработана технология производства пищевых продуктов из червяков.

Это – показательный случай, поскольку с применением указанных выше химических веществ, можно приготовить субстанцию, напоминающую пищу, из чего угодно. Видимо, в той местности, червей особенно много и ученые справедливо рассудили, что если людей стали кормить "хлебом" из пшеницы для свиней, то почему бы их не накормит колбаской из червяков? А что, бабы еще нарожают.

Наверное, самым важным тут было то, как на такие нововведения отреагирует масса или точнее – биомасса, которой уже окончательно стало население РФ. Станут ли негодяи бунтовать из-за того, что их переводят на скотский рацион или нет? Не стали. А раз так, то практику эту можно расширять и углублять.

В связи с этим, важно соблюдать плавность перевода населения хоть на "новояз", хоть на "новопищ". Так, если ты возьмешь и подашь ему тарелку с комбикормом, то могут возникнуть проблемы, хотя – могут и не возникнуть, поскольку тут уже возникает философский вопрос о том, что лучше: их комбикорм или их щи.

Мне, еще совсем пацаном, довелось с мамой ехать через Москву. Это был "развитой социализм" и поскольку между рейсами самолетов, которые были в разных аэропортах, было часов 12, мы поехали в город и где-то зашли в какую-то харчевню перекусить.

Там я первый и последний раз столкнулся со щами. Вернее – с их запахом, поскольку дальше дело не дошло. Не исключено, что свою роль сыграло и то, что до Москвы пришлось лететь на "скотовозе" Ил-18, с четырьмя пропеллерами и я там просто укачался, но запаха хватило, чтобы до конца жизни понять, что такое щи.

Поскольку Рубикон был успешно пройден несколько лет назад, то очевидно, российская пищевая промышленность не стояла на месте и о том, что новые технологии производства "еды" развивались ускоренными темпами. Об этом говорят и странные контракты, согласно которым РФ продает свое оружие не за деньги, а за пальмовое масло, которое идет вместе с различными пищевыми добавками, чтобы в итоге получить пищеподобный микс.

Но вернемся к нашим вводным анекдотам. Мы ведь не зря их привели в виде эпиграфа. Рано или поздно, дело должно было дойти до Г, как основы пищевых миксов. Если в него добавить указанные выше ингредиенты, то и вид изменится, и вкус и запах. Только в отличие от той же кормовой пшеницы, технологии должны неуклонно соблюдаться, поскольку маскировка может не сработать и тогда появятся вот такие сообщения российской прессы.

Тут важно отметить два момента. Первый, о котором мы говорили выше, говорит о том, что россиян таки стали кормить тем, что могиканам обещал Чинганчгук. Ну а второй говорит о том, что с ароматизаторами и красителями там не промахнулись, а вот с усилителями вкуса получился неприятный казус и россияне таки распробовали то, из чего состоит их "пища".

Ну а все вместе это говорит о том, что россиянам таки знаком этот вкус, если они его узнали даже в искусно и технологично замаскированном "продукте". В общем, им можно пожелать приятного аппетита и дать рекомендацию – петь песню "Шаланды полные фекалий" во время потребления пищи, чтобы не было грустно сознавать, что Путин, с таким громадным баблом, таки превратил россиян в могикан из анекдота.

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