Почти две недели мы рассуждали о том, как Турция показала мастер-класс в применении дронов и это действительно было впечатляюще. Ведь пришлось почитать и послушать то, что говорили об этом наемники из Вагнера и кадровые военные РФ, чтобы оценить произошедшее. Они говорили о том, что вынуждены передвигаться совсем маленькими группами и от укрытия к укрытию, чтобы не обнаружить у себя в кармане открытый абонемент на все концерты Иосифа Кобзона. И действительно, перебегая от одного остова здания к другому, многие нашептывали себе знаменитую песню этого деятеля "Не думай о мгновеньях свысока".

Причем, мы как-то опрометчиво посчитали, что Турция опередила всех в плане массированного применения дронов и в первую очередь, РФ. Но сегодня выяснилось, что мы были не правы, в чем и признаемся публично. Ведь турки хоть и показали блестящий выпад высокотехнологичными средствами, но тем не менее, российская авиабаза Хмеймим пока не превратилась в щебень, как и база ВМФ Тартус, хотя уже давно пора.

То есть, мы наблюдали действительно огромное тактическое преимущества турецких вооруженных сил, так и не переросшее в стратегическое. Тем не менее, это преимущество действительно было обусловлено именно массовым применением дронов. Такого никто до этого не делал именно в таких масштабах и трудно было оценить то, как все пройдет. Думаю, такого эффекта не ожидали ни россияне, ни сами турки, ну и мы вместе с турками.

Но вот сегодня стало известно о том, что россияне тоже применяют своих дронов, причем – намного более массово, чем это делали турецкие военные, но что самое главное, перед ними сразу была поставлена стратегическая, а не тактическая цель, и они уже ее выполняют четко и неотвратимо, и если ничего не помешает, то через полтора месяца с их помощью будет достигнута и стратегическая цель.

История вопроса, связанного с применением дронов, которые прямо сейчас используются россиянами, уходит своими корнями во времена Второй Мировой войны. Тогда японцы, и как это не странно – итальянцы, разрабатывали управляемые торпеды, которые наводились на цель пилотами – смертниками. Насколько можно понять, итальянцы продвинулись чуть дальше в плане технологий, а японцы – в плане духа и в конце концов, эта идея ушла от сырых изделий в виде торпед и воплотилась в явление "камикадзе" – самолеты, которые пилотировались пилотами-смертниками и нанесли ощутимый ущерб американскому флоту.

Нечто подобное, но в области ракетостроения, разрабатывали и немцы, но они не дошли даже до испытательных полетов, а потому – тема закрылась. Тем не менее, сама идея не умерла, и была возрождена в РФ. Об этом уже многие догадывались, только не могли дать окончательное определение этому явлению.

В самом деле, мы привыкли, что дрон это – некая машина, которая выполняет свою задачу без пилота на борту. Но это лишь одно из проявлений более широкого явления. Скажем так: смертник, управляющий торпедой или самолетом исполняет не свою собственную волю, а чью-то, навязанную или внушенную. Это следует из того, что любое существо имеет инстинкт самосохранения и для того, чтобы его отключить, надо еще приложить усилия.

Даже ввязываясь в драку или смертельный бой, человек все же делает это не для того, чтобы умереть самому, а чтобы убить врага. Да, при этом он понимает, что может погибнуть и сам, но все же он имеет шансы выжить и использует их на все 100%, а вот камикадзе не просто идет на верную смерть, он специально для этого готовится, как для этого готовится и его орудие.

Но что если задачу именно стратегического характера можно решить, применяя дроны, которые нельзя прямо назвать оружием? Видимо, таким вопросом задались в РФ и стали работать в этом направлении, создавая дроны совершенно нового типа – биологические машины. То есть, дрон представляет собой человека без мышления или еще проще – без мозгов. Ему можно вложить любую идею, поставить любую задачу, и он будет ее выполнять, не задумываясь о последствиях и не размышляя о лишнем.

Парламент РФ во втором чтении принял новую редакцию конституции РФ. Во время принятия стало понятно, что в зале находятся биологические дроны, которые проголосуют что угодно, лишь бы оно исходило от Путина и для Путина.

По сути, утверждены изменения в основной закон, которые полностью вытравливают остатки демократического устройства государства, и по факту, превращают страну в нечто, все больше напоминающее Китай или даже КНДР. Дрон под названием "Валя Терешкова" внес поправку о полном "обнулении" сроков правления нынешнего президента, то есть – Путина, и о начале исчисления новых сроков со дня вступления в силу новой конституции.

Понятно, что все дроны проголосовали "за" и вопрос уже практически решен. Осталось еще голосование за конституцию в целом и она будет вынесена на референдум 22 апреля. Думаю, что процент голосов "за" на референдуме известен уже сегодня и вопрос можно считать решенным. Вот и весь фокус. И дело даже не в том, что, скорее всего, эта конституция начнет действовать с 22, а может и с 24 года и тогда +12 лет правления Путина, а в том, что ее можно будет переписать сколько угодно раз и сделать из нее хотя слова к песне "Владимирский централ". Очевидно, что дроны проголосуют и референдум это утвердит.

Это значит, что Московия наконец избавилась от тлетворного влияния Запада и превратилась таки в автократию де-факто. Один раз Путин провел рокировку с Димоном, поскольку не знал, пройдет ли этот номер, но когда никто даже не пикнул, решил больше не стесняться и назначить себя любимого на вечное правление.

Все это сделано дронами без собственного мышления. Они вносили нужные поправки и они же за них голосовали. И что самое главное, содержание такого относительно небольшого количества дронов намного дешевле и практичнее, чем думать о благосостоянии черни.

Долгое время парк дронов пополнялся новыми машинами в виде гимнастов, боксеров, певцов, космонавтш и прочей, по определению – безмозглой публики, а когда она унифицировалась посредством однотипного технического обслуживания и настройки – сработал как было задумано, – четко и слаженно. Думаю, что там еще драка была за то, кто станет автором поправки, обнуляющей сроки правления Путина, и Терешкову выбрали для этой миссии как одного из самых испытанных, проверенных и надежных дронов.

Так что завалить несколько десятков танков с помощью дронов – одно, а завалить с помощью их же основы государственного устройства – совсем другое. Масштаб несопоставимый.

Есть здесь небольшой, но важный аспект, который вытекает из новой формы РФ. Теперь там власть точно не сменится без большой крови и развала всего лепрозория. Теперь это невозможно физически. Но дроны сработали так, что это станет эпическим крахом, куда более громким, чем крах совка.

Ну а нам надо обратить внимание на то, что дроны зашли и в наш парламент и с оглядкой на то, что они творят в РФ и к чему это приводит, надо делать собственные выводы.

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