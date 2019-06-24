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"Торгує неприємностями": Путіна викрили в новій авантюрі

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Якщо конфлікт між США і Іраном перейде в гарячу фазу, Росія обов'язково втрутиться в нього.

"Путін втручається в усі процеси, він займається торгівлею неприємностями", - сказав OBOZREVATEL російський журналіст Ігор Яковенко.

"Звичайно, Путін буде втручатися в будь-яке загострення. У будь-якому загостренні він буде на антизахідному боці. Без винятків. Чи то Північна Корея, чи то Куба, чи то Венесуела, Україна, Грузія", - переконаний журналіст.

Сергій Шойгу, Володимир Путін

Сергій Шойгу, Володимир Путін

Офіційний сайт президента Росії

"Путін завжди на боці ретроградному, іноді фашистському. У будь-якому випадку, це бік, що протилежний прогресу. І він завжди там буде", - підкреслив Яковенко.

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Путіну – в'язниця чи могила

Він також зауважив, що у режимів в Ірані і в Росії є схожі риси. Зокрема, на тлі проблем з економікою обидва режими намагаються консолідувати суспільство шляхом міфічної зовнішньої загрози і "годувати" своїх громадян "мікроперемогами".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Яковенко спрогнозував, як розвиватиметься конфлікт між Сполученими Штатами та Іраном.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Ігор ЯковенкоВолодимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Greyder Rihard
Greyder Rihard
У Ирана хватит и своих возможностей надрать сраку США. И без вмешательства России Трамп уже обосцялся после сбитого безпилотника. Отменил приказы о нападении на ИРАН.
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Питон Каа
Питон Каа
Это просто глупости. Россия не будет вмешиваться в вооруженный конфликт между США и Ираном. Да и самого конфликта не будет. И почему это Россия должна быть на "западной" стороне? Запад противостоит России и все его действия направлены против нее.
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