Путін терміново звернувся до росіян через коронавірус

Президент Росії Володимир Путін 25 березня екстрено звернувся до росіян через пандемію коронавірусу в світі.
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У своїй промові, яку транслювали пропагандистські федеральні канали, він анонсував такі зміни у зв'язку із ситуацією:
голосування за зміни до Конституції РФ переноситься на невизначену дату;
робочий тиждень з 28 березня до 5 квітня повністю стане вихідним;
росіяни отримають "канікули" за іпотекою та споживчими кредитами;
малий бізнес матиме відтермінування за кредитами й податками, а також захист від банкрутства за боргами;
страхові внески із зарплати знизять з 30% до 15% для тих, у кого зарплата вища за МРОП;
сім'ї з дітьми протягом найближчих трьох місяців отримуватимуть п'ять тисяч рублів на кожну дитину до трьох років.
Володимир Путін
РБК
Окремо увагу глава країни-агресорки приділив перенесенню голосування за правки до Конституції РФ з 22 квітня. Ці зміни передбачають, зокрема, ануляцію його президентських термінів для балотування на наступних виборах.
"Абсолютним пріоритетом для нас є здоров'я, життя та безпека людей. Тому вважаю, що голосування необхідно перенести на більш пізню дату. Оцінимо, як буде розвиватися ситуація і в регіонах, і загалом по країні. І тільки спираючись на професійну думку, рекомендації лікарів, фахівців, ухвалимо рішення про новий день голосування", – сказав Путін.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше в мережі здійнялася хвиля глузувань через відео показового візиту Путіна в лікарню Комунарки, де лікують людей із коронавірусом. Російський президент приміряв на себе перед камерами захисний костюм і респіратор.
Пізніше він переодягнувся в спортивний костюм і позував у кадрі з головним лікарем лікарні Комунарки.
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