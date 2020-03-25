Путін терміново звернувся до росіян через коронавірус

Президент Росії Володимир Путін 25 березня екстрено звернувся до росіян через пандемію коронавірусу в світі.

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У своїй промові, яку транслювали пропагандистські федеральні канали, він анонсував такі зміни у зв'язку із ситуацією:

голосування за зміни до Конституції РФ переноситься на невизначену дату;

робочий тиждень з 28 березня до 5 квітня повністю стане вихідним;

росіяни отримають "канікули" за іпотекою та споживчими кредитами;

малий бізнес матиме відтермінування за кредитами й податками, а також захист від банкрутства за боргами;

страхові внески із зарплати знизять з 30% до 15% для тих, у кого зарплата вища за МРОП;

сім'ї з дітьми протягом найближчих трьох місяців отримуватимуть п'ять тисяч рублів на кожну дитину до трьох років.

Володимир Путін РБК

Окремо увагу глава країни-агресорки приділив перенесенню голосування за правки до Конституції РФ з 22 квітня. Ці зміни передбачають, зокрема, ануляцію його президентських термінів для балотування на наступних виборах.

"Абсолютним пріоритетом для нас є здоров'я, життя та безпека людей. Тому вважаю, що голосування необхідно перенести на більш пізню дату. Оцінимо, як буде розвиватися ситуація і в регіонах, і загалом по країні. І тільки спираючись на професійну думку, рекомендації лікарів, фахівців, ухвалимо рішення про новий день голосування", – сказав Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше в мережі здійнялася хвиля глузувань через відео показового візиту Путіна в лікарню Комунарки, де лікують людей із коронавірусом. Російський президент приміряв на себе перед камерами захисний костюм і респіратор.

Пізніше він переодягнувся в спортивний костюм і позував у кадрі з головним лікарем лікарні Комунарки.

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