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25 березня • оновлено в 17:39
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Путін терміново звернувся до росіян через коронавірус

15.5т
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Президент Росії Володимир Путін 25 березня екстрено звернувся до росіян через пандемію коронавірусу в світі.

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У своїй промові, яку транслювали пропагандистські федеральні канали, він анонсував такі зміни у зв'язку із ситуацією:

  • голосування за зміни до Конституції РФ переноситься на невизначену дату;

  • робочий тиждень з 28 березня до 5 квітня повністю стане вихідним;

  • росіяни отримають "канікули" за іпотекою та споживчими кредитами;

  • малий бізнес матиме відтермінування за кредитами й податками, а також захист від банкрутства за боргами;

  • страхові внески із зарплати знизять з 30% до 15% для тих, у кого зарплата вища за МРОП;

  • сім'ї з дітьми протягом найближчих трьох місяців отримуватимуть п'ять тисяч рублів на кожну дитину до трьох років.

Володимир Путін

Володимир Путін

РБК

Окремо увагу глава країни-агресорки приділив перенесенню голосування за правки до Конституції РФ з 22 квітня. Ці зміни передбачають, зокрема, ануляцію його президентських термінів для балотування на наступних виборах.

"Абсолютним пріоритетом для нас є здоров'я, життя та безпека людей. Тому вважаю, що голосування необхідно перенести на більш пізню дату. Оцінимо, як буде розвиватися ситуація і в регіонах, і загалом по країні. І тільки спираючись на професійну думку, рекомендації лікарів, фахівців, ухвалимо рішення про новий день голосування", – сказав Путін.

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Путин боится восстания, поэтому закидывает москалей деньгами, повышенными пособиями и прочими подачками типа борьбы с вирусом.
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4
Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Бачурин Андрей, в отличие от Путина власть Украины почти не боятся своего народа и ему нет необходимости платить и заниматься прочей ерундой типа придуманные вирусы и подачками вроде детские пособия!
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Victor Ideiniy, чушок, не завидуй так открыто, жалко выглядишь...)))
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4
1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни украинцы, вы говорите на русском языке, вы слушаете нашу музыку, вы смотрите наше ТВ, вы в курсе всего что происходит в России, вы знаете что сказал Путин даже лучше, чем сами россияне... кажить, будь ласка, нах тогда граница между странами? может надо убрать границу, и вам начать гордиться Путиным? думаю, вы от этого только выиграете... и Крым станет вашим, и Донбасс, и Сахалин, и Калиниград, и Санкт-Петербург, и Москва... и будете жить долго и счастливо...
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5
Ли Валентина
Ли Валентина
Zhikharev Dmitry, Интересно, почему вы пасетесь на OBOZЕ? Почему вас нет на сайтах .ее, .lv ? Что, на ОБОЗе больше платят? Все, кто люто ненавидит Украину- на ОБОЗе ! Почитайте все ниже ! Ми розмовляємо на декільках мовах. От тільки не зовсім зрозуміло, яка країна є носієм "русского язика" ? Була колись мова "руська", сучасна українська. А от "русская" ???
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0
3
Loginov Maxim
Loginov Maxim
Лютует тиран )))
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12
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Loginov Maxim, изверг...
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