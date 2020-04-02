Путін терміново звернувся до росіян через епідемію коронавірусу

Президент Росії Володимир Путін 2 квітня виступив з новим екстреним зверненням до росіян через епідемію коронавірусу.

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Його виступ транслювався пропагандистськими кремлівськими ЗМІ. У ньому він оголосив про продовження карантину і про контрольовану ситуацію в РФ (щоб подивитися відео. доскрольте сторінку до кінця).

Головні заяви Путіна:

карантин продовжується до 30 квітня;

заробітні плати будуть збережені;

пік епідемії в Росії ще не настав, і її вдається стримувати;

всі органи держвлади та критичної інфраструктури продовжать роботу;

влада в регіонах буде сама вирішувати, який режим вводити на місцях у відповідності з указом президента;

в Москві переломити ситуацію з коронавірусом, незважаючи на всі зусилля місцевої влади, поки не вдається.

Володимир Путін Скріншот відео

"Пік епідемії в світі не пройдений, як і в нашій країні. У зв'язку з цим мною прийнято рішення продовжити неробочі дні до кінця місяця – до 30 квітня. Зрозуміло, зі збереженням зарплати", – сказав глава країни-агресора.

Разом з тим, він не виключив, що якщо ситуація дозволятиме, то термін карантину переглянуть у бік зменшення.

Також Путін підкреслив, що обмежувальні заходи будуть різними для різних регіонів Росії. За його словами, десь будуть вони будуть жорсткі, а десь достатньо точкових рішень.

Також російський президент зазначив, що органи державної влади, лікарні, магазини, аптеки і всі служби життєзабезпечення в будь-якому випадку продовжать роботу в штатному режимі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, попереднє звернення до росіян Путін записав 25 березня. Тоді він оголосив неробочий тиждень з 28 березня по 5 квітня і анонсував перенесення голосування за поправки до Конституції РФ на невизначений термін.

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