''Путін створює нову державу'': що відбувається в ''Л/ДНР'' і чим загрожує Україні

За весь час існування "Л/ДНР" Російська Федерація так офіційно і не визнала незалежність фейкових республік, хоча фактично всіма процесами на окупованих територіях керують саме у Кремлі. Проте розмови про визнання ОРДЛО з боку Росії тривають досі.

Так, на окупованих територіях почала поширюватися інформація про видачу паспортів РФ жителям "республік", які оформили паспорти "ДНР" і "ЛНР". Таке повідомлення знову підштовхнуло до обговорення теми визнання ОРДЛО.

Що ж замислили у Кремлі, і до чого тут об'єднання Росії та Білорусі — читайте на OBOZREVATEL.

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Президент РФ Володимир Путін нібито збирається підписати указ про видачу російських паспортів жителям, які отримали документи терористичних "Л/ДНР".

На Донбасі поширюються чутки, що Росія може почати процес легалізації фейковий республік. Однак, ймовірно, окупанти просто хочуть заспокоїти місцеве населення.

За однією з версій, ОРДЛО можуть увійти до складу нової Союзної держави поряд з Білоруссю і Південною Осетією. Таким чином Путін хоче утриматися при владі.

Росія легалізує ОРДЛО?

Про те, що жителям окупованих територій збираються роздавати російські паспорти на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат від фракції "Народний фронт" і керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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За його словами, керівництво так званої "народної міліції ''ЛНР'' було поінформоване, що президент РФ Володимир Путін збирається підписати указ про видачу російських паспортів жителям, які отримали документи терористичних ''республік".

"Це було озвучено на нараді за участі російських кураторів, яка проводилася у Первомайську 5 січня. Зазначена інформація була подана як факт того, що Росія нарешті почала процес легалізації "республік'', — пояснив Тимчук.

Раніше в Росії неодноразово пропонувалося спростити видачу російських паспортів для жителів України, в кінці 2018 року депутати нелегітимної Держдуми Російської Федерації навіть ухвалили законопроект про спрощене надання російського громадянства.

Законом пропонується надати президенту РФ повноваження визначати з гуманітарною метою категорії іноземних громадян, які мають право на набуття громадянства Росії у спрощеному порядку.

При цьому в російському парламенті навіть не приховували, що найперше законопроект спрямований на громадян України.

Однак ніколи не було розмов про те, що жителі фейкової "Л/ДНР" з недійсними паспортами тепер зможуть стати громадянами РФ. Втім, у 2017 році Володимир Путін підписав указ про визнання документів, виданих жителям фейкових республік Донбасу, на період до "політичного врегулювання ситуації".

Але для чого Москві роздавати громадянство стільком жителям не визнаних нею ж "республік"? Невже і справді після цього відбудеться легалізація ОРДЛО з боку Росії?

У коментарі OBOZREVATEL представник уповноваженого ВРУ з прав людини на Донбасі Павло Лисянський заявив, що переживати особливо нема чого, це вже не перша подібна історія за весь час існування невизнаних "республік".

"Я з цим вже стикався у 2015 році. Тоді через "Федерацію профспілок "ЛНР" надсилалися листи до різних світових профспілкових організацій, потім отримували у відповідь листи з підтримкою. Їх показували людям зі словами: "Ось, ОРДЛО починають потроху визнавати у світі". Мовляв, Радянський Союз теж не відразу визнали, тому жителям пропонували бути терплячими і чекати", — розповідає Лисянський.

"Тоді вони лобіювали "республіки" на міжнародній арені, наприклад, Олег Акімов, колишній депутат облради від "Партії регіонів", який зараз очолює профспілки у "ЛНР", був у Брюсселі у 2015 році, віщав там з профспілкової трибуни. А потім повертався і на місцевому телебаченню починав про це розповідати, а люди ж вірять, там і дивитися більше нема чого", — додав він.

Павло Лисянський Facebook Лисянського

Як пояснив Лисянський, тема з роздачею паспортів розганяється на окупованих територіях з метою придушити протестні настрої.

"Люди, які раніше були проросійськими, бачать, що життя в "республіках" погіршується, а гасла про зближення з Росією і визнання "Л/ДНР", з якими кандидати йшли у глави окупованих територій, не виконуються. Раніше люди свято вірили в ідею і не думали, що це геополітичний інтерес однієї конкретної людини — Путіна. Тепер є ймовірність, що у цих людей зміниться настрій, що вони просто розвернуться і підуть проти Росії. Ось щоб це збалансувати, окупанти постійно мусолять чутки, таке відбувається щороку", — каже омбудсмен з питань Донбасу.

Однак не всі згодні з тим, що подібне повідомлення не містить в собі загрози. Військовий журналіст і волонтер Мирослав Гай озвучив досить несподівану версію того, що відбувається, заявивши, що Росія готується приєднати ОРДЛО до нової Союзної держави.

Що за Союзна держава?

Договір про створення Союзної держави був підписаний екс-президентом Росії Борисом Єльциним і президентом Білорусі Олександром Лукашенком у грудні 1999 року у Москві. Згідно з цією угодою, Росія і Білорусь створюють "наддержавну структуру з єдиним політичним, економічним, військовим, митним, валютним, юридичним, гуманітарним і культурним простором".

Підписання Союзного договору у Москві

20 років такого тісного спільного розвитку призвели до того, що в кінці 2018 року в Росії всерйоз заговорили про об'єднання двох держав у Союзну.

Неоднозначною залишається позиція Лукашенка з цього приводу, який, то заявляє, що "тиснути на Білорусь не вийде", то надсилає привітання Путіну зі словами про те, що "союз росіян і білорусів відбувся".

Багато експертів сходяться на думці, що Лукашенко просто так не піде на об'єднання з Росією, для цього Путін має запропонувати щось дійсно варте уваги, подейкують навіть про посаду віце-президента новоствореної держави.

Лукашенко і Путін

Чому виникла ідея створення Союзної держави? Згідно з Конституцією РФ Володимир Путін добуває останній термін на посту президента. Щоб втриматися при владі, треба або змінювати Конституцію, або ж створювати нову, але вже для іншої держави.

Чим це загрожує Україні?

У коментарі OBOZREVATEL Мирослав Гай пояснив, чому він вважає можливим входження ОРДЛО до Союзної держави, яку створює Росія.

"На своїй щорічній прес-конференції у 2018 році Володимир Путін заявив, що чисельність народу, який він захищає, становить 160 млн осіб. Але за офіційними оцінками Росстату, в РФ проживає 146, 8 млн осіб. Тобто десь вони взяли ще 13,2 млн людей, а де? Порахуємо: у Білорусі – 9,5 млн осіб, в "ДНР" – 2,3 млн, в "ЛНР" – 1,5 млн, в Південній Осетії – 0,05 млн осіб. Ось вам і ті 13,2 млн, які не є жителями РФ", — сказав він.

За його словами, крім Росії, саме Білорусь і такі невизнані новоутворення, як Південна Осетія і ОРДЛО, стануть частиною Союзної держави, яку замислив створити Путін.

Путін

Гай пояснює, що зараз ведуться активні дії щодо приєднання Білорусі до РФ на інформаційному полі, водночас у "Л/ДНР" окупанти почнуть роздавати російські паспорти, щоб у разі чого заявити: на цих територіях проживають громадяни РФ.

Більше того, під ударом може опинитися і Україна. Як вважає ветеран АТО, у Путіна є мета приєднати українські території до нової Союзної держави.

"Приєднання України до Союзної держави — це середньотермінова перспектива, яку РФ взяла за мету. Яким чином вони її досягатимуть? У першу чергу зараз вони втрутяться у президентські і парламентські вибори. А після того, як вони програють, а вони програють точно, розглядатимуть силовий варіант", — вважає Гай.

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