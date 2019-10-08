"Путін занепокоєний": у Росії заговорили про несподіваного кандидата у президенти

Кремлівські політтехнологи можуть розробляти десятки варіантів трансферу влади 2024 року, а російський журналіст Юрій Дудь може бути одним із них.

Таку думку у коментарі OBOZREVATEL висловив російський політолог Дмитро Запольський, коментуючи зростання популярності Дудя серед росіян. За інформацією телеграмканалу Кремлевский мамковед, згідно із закритим опитуванням журналіст посів друге місце за довірою серед населення, що дуже занепокоїло президента Володимира Путіна.

"Молодий ютубжурналіст – це ідея. Але не слід розуміти це як "у Кремлі сидять, і когось ростять". У них зовсім інша технологія. Вони працюють над багатьма варіантами, Дудь може бути тільки одним із них. Сергій Бодров-молодший теж був політичним проєктом, його розглядали як потенційного президента Росії. Як і Микиту Михалкова потім", – сказав він.

Юрій Дудь РБК

За словами Запольського, якщо якийсь політичний проєкт стає популярним серед населення, Кремль вкладає у нього гроші, вирощує і спостерігає далі.

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"Політична система путінізму шалено гнучка і дуже пристосована до сучасного світу. Набагато більше, ніж європейська", – впевнений Запольський.

"Дудь розумниця і робить величезну справу – він розгрібає старі завали брехні", – сказала в інтерв'ю OBOZREVATEL актриса Лія Ахеджакова, відповідаючи на питання, чи може Дудь стати наступним президентом Росії. – Ось дивлюся Любу Соболь, думаю, прем'єрміністр. Слухаю Єгора Жукова, і думаю, ну ось хлопець доросте і може буде президентом. Це не те, що "дайте нам Зеленського" – це інше. Є чудові люди, які можуть стати на чолі країни, і їх чимало.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у рамках транзиту влади у Росії найбільш імовірним кандидатом на посаду президента країни є чинний прем'єр-міністр Дмитро Медведєв.

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