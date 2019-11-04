Путін став спадкоємцем не Єльцина: Портников розкрив важливий нюанс

Президент Росії Володимир Путін виявився спадкоємцем не першого президента РФ Бориса Єльцина, а тієї номенклатури, яка мобілізувалася для повернення до моделі автократичної держави.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у своєму Telegram-каналі. Він додав, що Путін став альтернативою Євгену Примакову.

"У цій новій старій Росії знайшлося місце і спадкоємцю Єльцина Путіну, і соратнику Примакова Володіну, і всім іншим, готовим знову будувати Радянський Союз, чий сором сором'язливо прикритий імперським триколором. А тим, хто не зрозумів, що номенклатура збирається відтворювати – місця не знайшлося: хтось був убитий, як Нємцов, хтось посаджений, як Ходорковський, хтось перетворився на маргінала..." – підкреслив Портников.

"Коли кілька років тому Володимир Путін і Дмитро Медведєв взяли участь у відкритті "Єльцин-центру", багатьом це могло здатися дивним і навіть навмисним. Який же Путін – продовжувач Єльцина? За ці десятиліття якось навіть вже забулося, що він не продовжувач, а його спадкоємець і наступник, зведений на престол першим російським президентом і його родичами", – написав він.

Журналіст додав, що перебування глави РФ у "Єльцин-центрі" – цілком природний і закономірний крок.

"Тим більше, що 90-ті, які так любить змішувати з брудом офіційна російська пропаганда епохи Путіна, зробили не тільки Єльцина. Самому Путіну вони надали дивовижну можливість з рядового співробітника КДБ дорости до прем'єр-міністра Росії", – підкреслив він.

"Але забулося не тільки те, що він був наступником Єльцина. Забулося і те, чому він ним став. Забулося, як сім'я Єльцина перебувала у постійному пошуку прем'єра-альтернативи колишньому главі уряду Євгену Примакову. Тому що після відставки з поста прем'єр-міністра колишній розвідник і журналіст вважався найбільш вірогідним наступником Єльцина – всупереч, власне, волі самого Єльцина", – повідомив Портников.

Журналіст також згадав, як багато політиків і експертів, які зараз "вилизують туфлі Путіна", носилися по Москві з криками "час позбутися від Єльцина" і сприймали себе як майбутніх співробітників примаковської адміністрації.

"Буквально за кілька місяців зусиллями медіа Примаков був буквально змішаний з брудом, а створена під нього партія "Вітчизна" перетворилася – несподівано для номенклатури, що її підтримала – на головну опозиційну силу нової Державної думи", – розповів Портников.

Володимир Путін став не спадкоємцем Єльцина

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников розповів, як Путін захоплює Європу

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