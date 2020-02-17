"Путін старіє": Сенцов озвучив три сценарії для господаря Кремля

Існує три варіанти, які приведуть до повалення президента Росії Володимира Путіна як політичного лідера.

Їх озвучив український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов "Українській правді". Одним з варіантів є смерть Путіна.

"Він або може померти, або можлива ситуація з переворотом. 2024 рік попереду, його можуть просто "віджати", тому що він старіє. Таких людей похилого віку можуть просто в якийсь момент усунути. Або росіяни рано чи пізно прокинуться і все зрозуміють", – зазначив Сенцов.

Він додав, що поки жоден з варіантів не представляється можливим.

"Але 18 серпня 1991 року жодного одна людина на землі не сказав би, що через три дні не буде Радянського Союзу. Три дня – і його немає. 27 лютого 1917 року міг припустити ніхто, що через три дні зречеться цар, і династія Романових припинить своє існування. Ці речі відбуваються завжди несподівано, але вони завжди можливі і передбачувані", – підкреслив Сенцов.

За його словами, будь-яка людина, яка прийде після Путіна, зіткнеться з дестабілізацією всередині країни.

Сенцов озвучив три сценарії для господаря Кремля

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сенцов заявив, що Путін ніколи не поверне окупований півострів Крим Україні, деоккупація неможлива.

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