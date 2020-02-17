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17 лютого • оновлено в 08:39
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"Путін старіє": Сенцов озвучив три сценарії для господаря Кремля

3.8т
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Існує три варіанти, які приведуть до повалення президента Росії Володимира Путіна як політичного лідера.

Їх озвучив український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов "Українській правді". Одним з варіантів є смерть Путіна.

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"Він або може померти, або можлива ситуація з переворотом. 2024 рік попереду, його можуть просто "віджати", тому що він старіє. Таких людей похилого віку можуть просто в якийсь момент усунути. Або росіяни рано чи пізно прокинуться і все зрозуміють", – зазначив Сенцов.

Він додав, що поки жоден з варіантів не представляється можливим.

"Але 18 серпня 1991 року жодного одна людина на землі не сказав би, що через три дні не буде Радянського Союзу. Три дня – і його немає. 27 лютого 1917 року міг припустити ніхто, що через три дні зречеться цар, і династія Романових припинить своє існування. Ці речі відбуваються завжди несподівано, але вони завжди можливі і передбачувані", – підкреслив Сенцов.

За його словами, будь-яка людина, яка прийде після Путіна, зіткнеться з дестабілізацією всередині країни.

Сенцов озвучив три сценарії для господаря Кремля

Сенцов озвучив три сценарії для господаря Кремля

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сенцов заявив, що Путін ніколи не поверне окупований півострів Крим Україні, деоккупація неможлива.

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Автор
Анатолій Запорожський
Особи
Володимир Путін Олег Сенцов
Місце
Росія
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Новиков Алек
Новиков Алек
ни один из вариантов не представляется возможным. - а кой куй обосратель тогда пишешь
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3
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Новиков Алек, чтоб тебе пердак разворотило...хехе
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Он Алекс
Он Алекс
Новиков Алек, че ссыкотно? У тебя на России если что то меняется, то все кто рулил раньше обнуляются и почти всегда не по европейски, а по монгольски -сикир башка тебе троль
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
У каждого свидомита в голове живет маленький Путин,он постоянно стучит по остаткам мозга маленьким молоточком,который под кострюлей звучит как колокол.Ну не будет больше в России 90х годов,не будет америгосских консультантов как сейчас в свынарне,не будет засилья либероидной прозападной шушеры призывающих нас любить питторасов ,и отказаться от 9мая.Не будет Россия покорно кивать гривой как укРоина,выслушивая указивки ""любых друзий,""и отказываться от своих интересов,хоть с Путиным,хоть с кем то другим,мы все это проходили.Так ,что ""режиссер"может свои влажные мрии засунуть в дупу.
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5
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Сенцов, я тебе открою тайну, ты тоже стареешь...
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