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27 квітня • оновлено в 07:40
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Путін стає вірусологом: росіяни підняли на сміх президента

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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що постійно вивчаючи тему коронавірусу, президент Володимир Путін і сам вже стає вірусологом.

Безглуздий жарт прозвучав в інтерв'ю Павлу Зарубіну, уривок з якого опублікував у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Коли Путін щільно занурюється в якусь тему, збирає експертну інформацію і сам стає експертом. На одній з нарад він жартував, що вся країна перетворилася на вірусологів. У мене немає сумнівів, що він перебуває на шляху становлення як вірусолог", – сказав Пєсков.

Росіяни підняли на сміх Путіна- "вірусолога"

Росіяни підняли на сміх Путіна- "вірусолога"

РБК

Росіяни відреагували на слова прессекретаря Путіна хвилею насмішок. "Маразматик, а не вірусолог", "Як Росія стільки століть без цього генія жила, просто незбагненно", "Коли ж він нас осиротить?", "Затичка в кожній бочці", "Він балабол!", "Мамкин вірусолог?" , "Який сором", – написали в коментарях.

"Затичка в кожній бочці": росіяни підняли на сміх Путіна-"вірусолога"
"Затичка в кожній бочці": росіяни підняли на сміх Путіна-"вірусолога"
"Затичка в кожній бочці": росіяни підняли на сміх Путіна-"вірусолога"
"Затичка в кожній бочці": росіяни підняли на сміх Путіна-"вірусолога"
"Затичка в кожній бочці": росіяни підняли на сміх Путіна-"вірусолога"
"Затичка в кожній бочці": росіяни підняли на сміх Путіна-"вірусолога"
"Затичка в кожній бочці": росіяни підняли на сміх Путіна-"вірусолога"
"Затичка в кожній бочці": росіяни підняли на сміх Путіна-"вірусолога"
"Затичка в кожній бочці": росіяни підняли на сміх Путіна-"вірусолога"
"Затичка в кожній бочці": росіяни підняли на сміх Путіна-"вірусолога"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін скасував через пандемію коронавірусу парад на 9 травня.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Дмитро Пєсков Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
вірус
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