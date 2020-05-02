Головна Новини
3 травня • оновлено в 23:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Путін стає сильнішим": "головний шпигун" США озвучив гучний прогноз щодо Росії

61.4т
Читати матеріал російською

Глава Росії Володимир Путін буде залишатися при владі доти, поки у нього буде вистачати здоров'я і бажання.

Таку думку в інтерв'ю "Лівому берегу" висловив колишній заступник голови ЦРУ Джек Девайн, який прославився тим, що "відзначився" при поваленні чилійського президента Альєнде і пошуках найвідомішого в світі наркобарона – Пабло Ескобара.

За словами Девайна, Путін зміцнив свої позиції і ніхто не може кинути йому виклик в РФ.

"Путін стає все сильнішим і сильнішим з точки зору все того ж контролю. Ви диветесь на нову російську Конституцію і ставите питання про її різні аспекти, але в загальному-то Путін залишиться при владі, поки у нього буде здоров'я і бажання. Він досить добре зміцнив свої позиції.

Коли світова економіка валиться через пандемію, ви просто повинні зрозуміти – що ви можете бути сильними, але ви все одно стаєте уразливі. Проте Путін – центр влади в Росії, і я не бачу того, що йому може бути кинутий виклик, принаймні, на даний момент", – розповів Девайн.

"Путін стає сильнішим": "головний шпигун" США озвучив гучний прогноз щодо Росії

Як писав OBOZREVATEL, Путіна загнали в кут в результаті нафтової війни. У травні очікується прийняття історичного рішення, яке знаменує кінець епохи "чорного золота".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирило Лютий
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
51
9
Смішно
10
Цікаво
19
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Попов Валерий
Попов Валерий
А что может в данном случае сказать црушник,когда вошёл в решающую стадии реализации самый коварный из всех планов по развалу России под названием "Не мешайте Путину!"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Какой узос! А как же теперь наши "патрыоты" будут вопить "рашкафсьо", "путинфсьо"?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
4
Новини Росії

Коронавірус. Найважливіше

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги