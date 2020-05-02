"Путін стає сильнішим": "головний шпигун" США озвучив гучний прогноз щодо Росії

Глава Росії Володимир Путін буде залишатися при владі доти, поки у нього буде вистачати здоров'я і бажання.

Таку думку в інтерв'ю "Лівому берегу" висловив колишній заступник голови ЦРУ Джек Девайн, який прославився тим, що "відзначився" при поваленні чилійського президента Альєнде і пошуках найвідомішого в світі наркобарона – Пабло Ескобара.

За словами Девайна, Путін зміцнив свої позиції і ніхто не може кинути йому виклик в РФ.

"Путін стає все сильнішим і сильнішим з точки зору все того ж контролю. Ви диветесь на нову російську Конституцію і ставите питання про її різні аспекти, але в загальному-то Путін залишиться при владі, поки у нього буде здоров'я і бажання. Він досить добре зміцнив свої позиції.

Коли світова економіка валиться через пандемію, ви просто повинні зрозуміти – що ви можете бути сильними, але ви все одно стаєте уразливі. Проте Путін – центр влади в Росії, і я не бачу того, що йому може бути кинутий виклик, принаймні, на даний момент", – розповів Девайн.

Як писав OBOZREVATEL, Путіна загнали в кут в результаті нафтової війни. У травні очікується прийняття історичного рішення, яке знаменує кінець епохи "чорного золота".

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