Путін спішно втік із Москви через коронавірус: у Росії забили на сполох

У Росії, на фоні стрімкого зростання захворюваності на коронавірус, з'явилися чутки про самоізоляцію президента Володимира Путіна в одній із державних резиденцій.

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Стверджується, що він перейшов на віддалену роботу у Валдайську резиденцію разом із сім'єю. Про це, посилаючись на різні джерела, пише "Свободная пресса".

Так, депутат Держдуми від КПРФ Леонід Калашников вважає, що самоізоляція президента, на фоні епідеміологічної кризи, може призвести до серйозних наслідків.

Путін перейшов на віддалену роботу через коронавірус

"Немає ніякого сенсу зараз президенту переїжджати в свою резиденцію на Валдаї – ні сакрального, ні до того ж технічного, тому що треба постійно працювати з урядом та іншими структурами. Мені здається, було б логічно, якби він залишався у Москві, адже і його особисті заходи безпеки дозволяють йому в цьому сенсі почуватися спокійно", – говорить він.

За його словами, присутність президента в критичні моменти дуже важлива, адже і народ, і еліта будуть відчувати себе в певній формі тільки коли глава держави поряд.

"Лідер повинен бути напоготові і не розслаблятися, ба більше, не ховатися. Головнокомандувач повинен бути в цьому сенсі поряд із командою і штабом. Але я не думаю, що президент поїхав на Валдай, це, найімовірніше, чутки якісь", – додав російський депутат.

Зі свого боку політолог Костянтин Калачов заявив, що відсутністю президента в Москві неодмінно скористаються опозиційні лідери громадської думки та ЗМІ. Хоча йому, як людині, "яка перебуває в групі ризику, не дивлячись на спортивний спосіб життя", краще зайнятися профілактикою – а це робота у віддаленому режимі та самоізоляція.

"Річ у тім, що в Кремлі Путін з'являється не так часто, всі це прекрасно знають. Я не бачу в цьому нічого особливо, але, очевидно, що хтось за це зачепиться і буде з цього приводу писати, що реальна ситуація з пандемією не така, як її дають офіційні інстанції", – підсумував політолог.

Водночас наголошується, що прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков запевнив, що будинок Володимира Путіна – поняття відносне, адже він працює там, де живе, і навпаки. Зі свого боку пресслужба Кремля не підтверджує, що той перебуває на Валдаї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії вирішили на фоні спалаху коронавірусу COVID-19 попросити про скасування санкцій. Зокрема, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що така ідея заслуговує на увагу.

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