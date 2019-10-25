На этой неделе в Новости России живо обсуждалась новость о том, что Путин списал 20 миллиардов долларов долгов странам Африки. Как и ожидалось, в нескольких местах скрепостана было написано, что Путин поступил так, как написано в Писании: "прости нам долги наши, как мы прощаем должникам". И глядя на все эти танцы с бубнами, приходишь к выводу о том, что мозг публике вынесен качественно и профессионально, поскольку на самом деле, это сообщение вызывает совсем другие мысли.

Например, неделей раньше, в тех же СМИ с помпой вещалось о мудрости Путина, который привлек 5 миллиардов саудовских инвестиций в собственную нефтегазовую отрасль, а через неделю вот это, о списании долгов. Даже сопоставление этих, лежащих совсем рядом фактов, дает основание задуматься о происходящем. Ведь инвестиции – это не подарок, а какие-то средства, вложенные во что-то, и это что-то уже принадлежит вкладчику, а вот долг списывается начисто. Сегодня он есть, а завтра его уже нет.

И вот возникает вопрос о том, что же это за флагманская отрасль такая, что для инвестирования в нее президент лично должен с кем-то договариваться, в то время, когда инвестиции – свободно идут туда, где выгодно? Но на это уже никто давно не обращает внимания, поскольку вопросы о газовых трубах, например – тоже решает президент, а не газовая компания, в чьих интересах все это и делается.

Никому в голову не приходит выяснять причину такой необычной активности президента относительно сугубо коммерческих проектов. В лучшем случае, это списывается на "геополитические интересы", но в первом приближении это читается как личный интерес первого лица, которое имеет с этих операций неслабый профит.

Но вернемся к долгам. Опять же, никому не приходит в голову задать вопрос, валяющийся просто под ногами: "А почему, собственно?". Оно понятно, что с кем поведешься, у того и наберешься, а сейчас Московия удобно разлеглась под Китаем, раздвинув свою Сибирь и китайские повадки уже довольно четко ощущаются в движениях Московии.

Известно, что уже пару десятилетий Китай активно осваивает африканские месторождения полезных ископаемых и потихоньку развивает там собственную инфраструктуру. Так происходит потому, что Африка – единственный крупный регион мира, где подобные мероприятия возможны без силового противостояния. Вон, в Восточно-Китайском море Китай насыпал пару островов, чтобы прихватить континентальный шельф и добывать там полезные ископаемые, и реакция мира пошла очень жесткая.

Практически все соседи Китая, у которых есть выход к водам этого моря, начали закупать новые вооружения, чтобы пояснять соседу его ошибки. Более того, у части этих соседей в союзниках числятся США и Вашингтон все сильнее втягивается в этот потенциальный конфликт. Практически ежемесячно там курсируют крупные военно-морские соединения США, в том числе, и авианесущие ударные группировки. А в Африке никаких конфликтов интересов не происходит. Именно там Пекин демонстрирует эталон проведения политики "мягкой силы".

Там нет жизненных интересов крупных держав, и потому используя мзду и другие ништяки, Китай активно закрепляется на черном континенте. В конце концов, Москва стала имитировать политику Китая и решила прихватить то, что не прихватили люди дядюшки Ляо, а вернее – Си.

Однако, в действиях Китая прослеживается четкая логика. Территория КНР не имеет целого рядя источников природных ресурсов, которые необходимы для ее мощной промышленности. По этой причине Китай прилагает массу усилий для того, чтобы взять их не на свободном рынке, а непосредственно из недр, получив к ним доступ.

У РФ практически нет подобных проблем. Ее огромная территория содержит месторождения практически всего, что нужно промышленности. Плюс к этому, сама промышленность не имела и не будет иметь фазы активного роста, как это было в Китае.

Скажем проще, Китай добывает полезные ископаемые в Африке для того, чтобы все это привезти домой и пустить в дело, в промышленную продукцию, которая уже потом продается по всему миру. РФ поступает иначе, она продает сырье, добытое из своих недр прямо зарубежным потребителям, в том числе, и Китаю. Более того, в последнее время РФ практикует сдачу свих территорий в концессию тому же Китаю, который получает право на разработку недр по своему усмотрению. То есть, Китай действует в РФ точно так же, как и в Африке – за скромную долю прихватывает территорию на полвека и выкачивает из нее все подчистую.

Такие действия любой страны, в том числе и РФ, сигнализируют о том, что страна имеет избыточное количество ресурсов, до которых сама страна добраться не может и потому – дает возможность иностранным компаниям, за скромную плату, делать это вместо нее. Но в таком случае возникает вопрос о том, зачем влазить в Африку, если у себя дома – избыток нужных месторождений?

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Причем, тут возникает еще один вопрос. Китай имеет в Африке целую сеть своих добывающих предприятий, которые сами по себе приносят прибыль, а добытое ими сырье, вложенное в промышленную продукцию, приносит следующий виток прибыли. То есть, Китай так зарабатывает деньги, а РФ начала свою эпопею сразу с потери 20 миллиардов долларов?

Глядя на это, кто-то начинает себе рисовать образ Путина в виде крупного, толстого старика, с белой бородой и одетого в красную одежду, сидящего в санях, с оленями, с мешками подарков, которые он раздает, в частности, и африканским странам. Но реальность совсем иная. Путин – мелкий, лысый как колено, злобный гном, который с подарками не имеет ничего общего. И тут дело не только и не столько во внешнем виде.

Зададим еще раз заглавный вопрос: "Зачем это надо?". И если для формирования ответа брать российскую прессу, то окажется, что Путин впал в альтруизм и филантропию и потому – из высших духовных побуждений взял, да и простил два десятка миллиардов долларов. Но если он такой добрый дедушка, то почему он требовал от Украины 60 миллиардов долларов, которые получились из несуществующего долга и процентов на него? Сейчас он снова судится с Украиной за 11 миллиардов долларов, якобы тоже – долгов?

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Причем, это не долги в прямом виде, как у африканских стран, а виртуальное передергивание каким-то бредовыми конструкциями, логика которых понятна только самому Путину. Тем не менее, суды идут на полном серьезе, и для того, чтобы их только начать, выплачиваются огромные судебные сборы, которые равны сумме долгов некоторых должников россиян – африканских стран. Почему-то альтруизм у Путина работает крайне избирательно или это не альтруизм вовсе, а нечто другое.

Но вот до этого вопроса, звучащего примерно так: "Что это за долги, и почему они списываются?" в РФ, да и не только там, не доходит никто. А мы попробуем это сделать самостоятельно, дабы отбросить мишуру, которой в РФ Путина разукрасили в некое подобие доброго дедушки – Санта Клауса.

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