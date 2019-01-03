Перед вступления в должность старшего вице-императора княжества московского по Московии прокатилась волна взрывов многоэтажных домов. Только в этой ситуации Путин мог проявить качества, которые стали бы заявкой манипуляторам, поставивших его на эту должность, о том, что он будет жестко отвечать на любое давление. Никто не отменял чисто московского правила "бей своих, чтобы чужие боялись". Поэтому-то Путин собрал конторских на знаменитое совещание, где последовательно заявил им два ключевых послания.

Первое. "Группа сотрудников ФСБ, направленная вами под прикрытием в правительство, на первом этапе со своими задачами справляется". После длительных и продолжительных аплодисментов, которыми наградили Путина забитые ФСО конторские, Путин произнес вторую фразу: "Я – кровожадный? Кровожадный! Я – беспощадный? Беспощадный! Я – злой разбойник? Злой! Дети мои! Все. Кто любит меня – вперед!"

Интересы конторы и Путина совпали полностью. ФСБ была лишена былых привилегий и влияния и в сущности, сравнялась по весу с МВД и прочими силовыми структурами, которые раскроили зоны влияния и кормления. Причем, капо ди тутти капи был некто Коржаков, начальник службы личной охраны Ельцина. Без него не могло происходить никаких крупных событий, а тем более, не могли меняться границы зон кормления. Путин пообещал конторским опереться на них, а они обязаны были стать ему безусловной и абсолютной опорой.

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Если бы к тому времен не было проблем с Чечней, то их надо было выдумать, и теракты, в ходе которых были взорваны дома, были списаны на чеченских диверсантов. На самом деле, чеченцы не брезговали диверсионными актами, но делали это в ответ на террор, который творили кремлевские войска. Причем, делали это не просто так, а чтобы привлечь максимум внимания к своим действиям и потом – объяснить то, почему они это делают. У них просто не было иной возможности, поскольку горы трупов, которые оставляли за собой московские войска, никто не хотел замечать.

Поэтому, если это был смертник, то он оставлял видео, если это была акция возмездия, потому что они это снимали на видео и всегда – выкладывали в Сеть. Надо прямо сказать, они гордились тем, что у них достаточно духу сделать подобное, и прятаться даже не собирались. Как однажды сказал Шамиль Басаев: умереть за свободу мы хотим больше, чем вы хотите жить. Но вот за взорванные дома они не взяли на себя ответственности и сказали, что это – не мы.

И действительно, очень скоро, в Рязани, были пойманы диверсанты с удостоверениями ФСБ. Сами диверсионные операции и последующее их прикрытие несколько раз давали сбой и ложь официальной версии о том, что дома взрывают чеченцы, вылезла наружу. Между прочим, все эти данные собрал и систематизировал бывший сотрудник ФСБ Литвиненко. Тот самый Литвиненко, который проложил путь на британское кладбище для жертв "Новичка", полония и прочей дряни, которой конторские отравили намного больше людей, чем это официально объявлено.

Тем не менее, повод к началу Второй Чеченской войны, которую Путин повел по новым правилам, а вернее – без правил, стирая артиллерией и авиацией целые населенные пункты, был прекрасным. Аналог Майнильского инцидента пошел в массы и уж в этот раз крови было вылито столько, что уже никто не сомневался, что царь пришел кровожадный и беспощадный. А дальше – конторские стали выдавливать из всех рыбных мест лиц, пригревшихся и размякших там при старой власти. Кто-то благоразумно ушел сам, как например Рем Вяхирев, глава Газпрома, профильный специалист, прошедший все ступеньки роста. Теперь руководство Газпрома состоит на 100% из подельников Путина по Тамбовской ОПГ, кадровых руководящих сотрудников ФСБ и негласных агентов конторы. И так – на всех рыбных местах.

Именно передел сфер влияний и денежных потоков лежал в основе той давней комбинации. На самом деле, тогда уже рейтинг не имел большого значения, поскольку высшее российское руководство никогда не забывало слов Сталина о том, что не важно как пройдет голосование, важно то, как будет произведен подсчет голосов. Тем не менее, взметнувшийся до небес рейтинг стал бонусом, который изначально никого не интересовал.

Прошло время, и эти теракты, которые тогда казались кошмарным сном и чем-то невероятным, были успешно забыты публикой, но не забыты теми, кто готовил эти операции. Похоже на то, что не забыл и сам Путин. Давно уничтожены или изгнаны враги, даже слабого намека оппозиции не осталось, а зоны кормления настолько четко регулируются из Кремля, что это ни у кого не вызывает сомнений.

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Но как это не странно, главным врагом Путина оказалось количество уведенных им самим и его подельниками денег. В общем, он настолько увлекся собирательством иностранных денежных знаков, драгоценных металлов и камней, что не заметил той грани, когда уже не деньги являлись его состоянием, а он сам стал приложением к огромной сумме денег. Их объем стал самодостаточной сущностью, которая стала менять жизнь Путина уже помимо его воли.

Скопив энное количество десятков миллиардов долларов, надо было уходить на покой, а теперь – поздно. Теперь безопасность таких денег нельзя обеспечить в режиме частного лица, ибо за ними обязательно придут люди с ордером. Но самое плохое в том, что и остановиться в грабеже страны уже тоже нельзя. Будучи выведенным на полные обороты, далее грабеж набирает обороты уже самостоятельно. Причем, это ведь не только Путин попал в эту воронку, но и его окружение. Выйти из этого нельзя, как нельзя показать и того, что твой аппетит уменьшается, поскольку ты перестанешь быть самым жадным и беспощадным. У него нет возможности уйти по-ельцински, поскольку его последователь сделает из него чучело, набитое коноплей, а деньги присвоит себе с такой скоростью, что гонщики Формулы 1 просто будут нервно курить на пит-стопе.

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Но в таком режиме надо иметь либо растущий поток бабла, которое дают недра, либо усиливать пресс для выдавливания его же из населения собственной страны. А в таком случае может возникнуть инцидент "Чаушеску-Каддафи", когда вчерашний полубог стоит у стенки, перед расстрельным взводом, с торчащей сзади палкой. Посему, публике надо вернуть состояние животного страха, который можно утилизировать в рейтинг.

Собственно говоря, взрыв дома в Магнитогорске почти полностью повторяет путинскую пиар акцию десятилетней давности. Вернее, Путин вряд ли сам в курсе деталей операции. Это делают соответствующие сотрудники спецслужб, которые помнят о соглашении с Путиным. Тот дает им кормушку, а они – держат в повиновении чернь. По всей вероятности, в конторе пришли к выводу, что ситуация стала выходить из-под контроля и пора принимать решительные меры. Тогда просто были извлечены планы былых оперативных комбинаций и запущены в дело почти без купюр.

Заметим, взрыв произошел в многоэтажном панельном доме, как это было и 20 лет назад.

Вполне может быть, что в десятиэтажном доме таки был газ, хотя это еще – вопрос. Тем не менее, в терактах не участвуют кирпичные или монолитно-бетонные дома, более устойчивые к разрушениям. Как назло, взрывы происходят в однотипных домах. Более того, сам взрыв случается ночью, когда скрытный отход ударной группы можно обеспечить с наибольшим успехом. Так что в этом смысле, взрывы являются близнецами. Тем более, что уже имеется масса сообщений о том, что на месте взрыва обнаружены следы гексогена – взрывчатого вещества, примененного и двадцать лет назад.

О том, что это было не бытовое ЧП говорит практически все, от арендатора, снявшего квартиру-эпицентр взрыва накануне, до театральной постановки посещения Путиным больницы, где его сфотографировали с лежащим на больничной койке сотрудником его личной охраны. Если это взорвался газ, то в город не вводят войска, которые перекрыли весь город и кого-то усиленно ловят.

А кроме того, не было бы загадочной перестрелки, в результате которой загорелась и взорвалась "Газель" с тремя людьми внутри. Кем была эта троица – трудно сказать, но посторонние прохожие сняли видео, которое зафиксировало звуки стрелкового боя, перед взрывом автомобиля. Что характерно, после взрыва стрельба прекратилась. Поскольку перестрелка велась весьма интенсивно, то скорее всего, стреляли те, кто находился в микроавтобусе, и те, кто был снаружи. Когда взорвался бензин или газ внутри автомобиля, одна из сторон оказалась пораженной и бой стих.

Из этого можно сделать вывод, что во всей операции что-то пошло не по плану и ударная группа пошла под нож. Удивительно, насколько тупо все это поясняется властями. Оказывается, посреди города взорвался газ не только в доме, но и в автомобиле, и тоже – с трупами.

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Однако, после этой перестрелки в город стали втягиваться колонны с военными. Это можно пояснить лишь одним. Чистильщики уничтожили не всю ударную группу и кто-то остался живым, что представляет угрозу для всей операции. Поэтому город перекрыли и проводили облавы по торговым центрам и местам скопления людей. В общем, что бы там ни происходило, но при взрыве газа в доме и микроавтобусе местные власти будут действовать как угодно, но не так, как это происходило в Магнитогорске.

Похоже на то, что пришло время, давно предсказанное, и Путин снова начинает подтапливать кровью свою страну. В его и конторском понятии это – лучшее средство, которым лечится недовольство стада. Кстати, он имеет все основания так полагать, поскольку в совке эта схема работала как надо. Если мы правы в своих выводах, то 2019 год будет годом свиньи, подложенной в многоэтажный, панельный дом, а россиянам – следует ожидать свинку к себе в гости.

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