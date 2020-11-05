Санкції – це те, що реально б'є по правлячому режиму. Те, що сьогодні називається санкціями, це багато в чому поступка громадській думці. Так, звичайно це створює певний дискомфорт путінським олігархам. Але у них немає ніяких проблем. Гроші переміщаються за кордон. Вони можуть виїжджати спокійно. Нафта, газ – все йде своєю чергою.

А санкції - це коли "Північний потік" закриють. Санкції – коли почнуть застосовувати закони з відмивання грошей до грошей олігархів, незалежно від того, записано на його дружину, сестру, коханку, племінника. Ось коли займуться впритул - ось це будуть санкції.

Чи не жалюгідні два мільярди ролдугінскіе, які були верхівкою айсберга. А коли сотні мільярдів накрадених грошей стануть об'єктом найпильнішої уваги американських і європейських спецслужб – ось тоді це будуть санкції. Ось тоді ми поговоримо. А поки Путін просто сміється їм в обличчя, тому що те, що називається санкціями, які накладені на все, що завгодно – вони за великим рахунком не сильно ускладнюють життя російському правлячому класу. І їх модель по розкраданню країни і вивезення грошей за кордон продовжує досить ефективно працювати. Бувай

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