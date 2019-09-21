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21 вересня • оновлено в 18:04
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Ігор Ейдман
Ігор Ейдман
Соціолог Всі статті автора

Путин смертельно надоел России

11.9т Читати матеріал російською

Смена вех?

Стремительный рост популярности шамана свидетельствует о том, что россияне готовы верить в чудо, способное спасти их от Путина. Известной революционный гимн пора петь так:

"Никто не даст нам избавленья:

Ни бог, ни царь и не шаман".

А если серьезно, достаточно посмотреть, как встречали шамана в Бурятии, чтобы убедиться: Путин смертельно надоел стране. Люди, как утопающие за соломинку, хватаются за любого, кто посулит им скорое освобождения от диктатора, олицетворяющего постылую, нищую жизнь под железной пятой бесчеловечного государства.

Новини
Кремль себя исчерпал окончательно

Уверен, еще пару лет назад россияне просто посмеялись бы над походом шамана "на Кремль". А сейчас, многие доведены до грани отчаяния и готовы верить в чудо. Причем все больше людей связывают свои беды персонально с фигурой диктатора (это фиксирует даже официальная социология). Путин, на культе которого строился нынешний полицейский режим, может стать его слабым звеном.

Оппозиционным политикам и журналистам, типа Навального и Дудя, пора задуматься над этим. Хватит уже размениваться на вороватых лакеев, пришла пора персонального наступления на их кровавого хозяина.

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Автор
Ігор Ейдман Ігор Ейдман
Тема
Протести у Росії
Особи
Володимир Путін Юрій Дюдь Олексій Навальний
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Игоря Эйдмана
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Тарр Доктор
Тарр Доктор
Не знаю, как Путин, но эйдманы, альбацы и шендеровичи точно надоели, не люди, а глисты какие-то.
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Эйдман и либерастня смертельно надоели России! Миллионы россиян теперь точно будут требовать Путина на пожизненный срок!
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Тарр Доктор
Тарр Доктор
Петрова Ольга, всех -манов и -вичей не притащить, будем судить по месту.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Федяков Алексей, лепа , в гаагу тащите иуду кровавого, пусть уже не утилизирует вас по миру
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Какое отношение к россиянам имеет криворотый жыд Жэдман?
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Масленко Валентин, россияне это 136 наций и народностей а это и евреи и мари и вырусы и остальные бабуины покусанные скабеевой
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