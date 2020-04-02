Подавляющее большинство не только развитых, но и развивающихся стран "въехали" в пандемию коронавируса после беспрецедентно долгого 11-летнего периода экономического роста, увеличения реальных располагаемых доходов домохозяйств, и создания рекордно высокой акционерной стоимости компаний. Глубокая глобальная рецессия, которую мы сейчас увидим, будет так или иначе несколько смягчена тем, что большинство стран G-20 находились на восходящем тренде экономического процветания с 2009 по 2020 гг.
Но только не Россия. У России – "потерянное десятилетие", разрушение акционерной стоимости компаний (долларовый индекс РТС российского фондового рынка упал с 2500 пунктов в мае 2008 г. до 987 пунктов сегодня – это падение на 61% (!!!) за 12 лет), третья (!!!) рецессия за этот 11-летний период, и отсутствие экономического роста от слова "совсем".
Но самое главное, с точки зрения будущего социального взрыва – это то, что Россия "въезжает" в пандемию коронавируса после шести (!!!) лет падающих реальных располагаемых доходов населения.
Шесть лет падающих доходов – это, на самом деле, совершенно беспрецедентно, для постсоветской России. Такого долгого падения реальных располагаемых доходов домохозяйств не было даже в 90-х, после развала СССР.
Я не назову никакой другой страны из G-20, кроме России, чтобы к 2020 году наблюдалось падение доходов населения шесть лет подряд.
И вот российский народ, на фоне обнищания и очень долгого, буквально поколенческого падения доходов, при безумном, безудержном, наглом, циничном и преступном обогащении путинской ОПГ, "въезжает" в "бетонную стену" пандемии коронавируса, которая, как мы все понимаем, вызовет, скорей всего, наибольшее падение российского ВВП, среди всех стран G-20 (как это уже и было в 2008-2009 гг.).
Как вы думаете, что будет дальше?
Я сейчас даже не говорю о рейтинге Путина. С ним, с этим рейтингом, уже всё понятно, это можно прогнозировать на 100% – там больше не будет рейтинга, никакого.
Возможно, что, в среднем, у российских домохозяйств есть финансовых запасов… на 50-60-70 дней. Путинская ОПГ, изображающая российскую власть, не делает ничего, чтобы помочь людям и бизнесам. Путинская ОПГ в параличе. Более того, введены антиконституционные незаконные полурежимы неизвестно чего, при которых не наступает никаких юридических последствий, ни для домохозяйств, ни для компаний, ни для контрагентов – то есть никаких "форс-мажоров". Думаю, разные суды будут пытаться разобраться в этом месиве ещё лет десять…
А что будут делать люди-то? Обнищавшие, за последние шесть лет, люди, которые сейчас лишатся вообще всего? И которым больше ничего не остаётся, как…
…Как вынести эту чёртову путинскую ОПГ из Кремля!
Я думаю, что Путин сейчас смертельно испуган. И парализован от этого страха. Не меньше испуган и не меньше парализован, чем Сталин 22 июня 1941 года. Надеюсь, в этот раз дорога между 1941 и 1953 будет короче.
Это зависит от нас.
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