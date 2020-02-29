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29 лютого • оновлено в 18:00
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Путін смертельно хворий? Однокурсник президента РФ розкрив план спецслужб

12.8т
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Чутки про те, що президент Росії Володимир Путін покине свій пост через смертельну хворобу – це спецоперація спецслужб по забезпеченню переходу влади до наступника.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав колишній однокурсник президента РФ Юрій Швець. За його словами, через різних політологів силовики спеціально організували інформаційну кампанію по дезінформації суспільства (повний текст блогу читайте тут).

"Останнім часом відкритим текстом пишуть, що Путін смертельно хворий і протягом року піде зі свого посту. Першоджерело цієї інформації колишній професор МДІМВ Валерій Соловей. Перед нами спецоперація російських спецслужб, мета якої – забезпечити перехід влади від Путіна до наступника або наступникам. Обмовлюся, я практично впевнений, Соловей не знає, що є учасником кампанії по дезінформації і використовується спецслужбами "втемну", – запевнив Швець.

За його словами, це сформульовані "тези", які включають правду, напівправду і дезінформацію. Остання несе основне інформаційне навантаження.

"Тези, поширювані професором Солов'єм, мають всі три компоненти – від правди до чистої дезінформації. Це правда, коли мова йде про стан здоров'я Путіна. Напівправда стосується джерел інформації професора. І, нарешті, дезінформація – це розповідь про страшні події, які нібито чекають РФ і світ в найближчі рік-півтора. Маю на увазі велика війна за відновлення Радянського Союзу через насильницьке приєднання України, Білорусі та, можливо, держав Прибалтики", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами російського політолога Валерія Солов'я, президент Росії Володимир Путін іде з влади під тиском особистих обставин, на які він не може вплинути.

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Автор
Катерина Іванова
Тема
Вибори в Росії
Особи
Володимир Путін Валерій Соловей Юрій Швець
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
олотой теленок - цитата -Это были странные и смешные в наше время люди. Почти все они были в белых пикейных жилетах и в соломенных шляпах . Сейчас же их тянула сюда, на солнечный угол, долголетняя привычка и необходимость почесать старые языки. Они ежедневно прочитывали московскую «Правду». Местную прессу они не уважали. И все, что бы ни происходило на свете, старики рассматривали как прелюдию к объявлению Черноморска вольным городом. … – Читали про конференцию по разоружению? – обращался один пикейный жилет к другому пикейному жилету. – Выступление графа Бернсторфа? – О о, Бернсторф это голова! – отвечал спрошенный жилет таким тоном, будто убедился в том на основе долголетнего знакомства с графом. И, нимало не смущаясь тем, что Сноуден ни за что на свете не позволил бы Валиадису лезть пальцем в свой рот, старик продолжал:... ОБОЗРЕВАТЕЛЬ И ЕГО ОБОЗРЕВАТЕЛИ !
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Никогда бы не подумал, что "Комплекс Наполеона", относится к смертельным болезням .
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Обоз ищет новые днища и пробивает их с упорством, достойного лучшего применения.
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Бухгалтер Борис, я думаю -Обоз - прокремлевский сайт - прям мечом делит общество на четыре части - 1/3 идиотов подчеркивается
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