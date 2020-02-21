Глава Росії Володимир Путін заявив, що ніколи не дивився телесеріал "Слуга народу" виробництва студії "Квартал 95", де в головній ролі знімався нинішній президент України Володимир Зеленський.

Таке зізнання він зробив в інтерв'ю ТАСС, відповідаючи на запитання про відносини з Україною (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ні", – трохи пошепки сказав лідер РФ, категорично махнувши головою.

Володимир Путін

Водночас журналіст поцікавився, чи не бачив глава Росії той момент, де в серіалі президент Голобородько вибирає годинник, як у Путіна.

"Я не дивився. Я не знаю ні Голобородька, ні хто там чого вибирає. Ні, я не дивився", – навіть скривився Путін, відповідаючи на це запитання.

Йому також натякнули, мовляв, яка в цьому серіальному моменті "цікава пара" склалася: "раб на галерах, а там – слуга народу".

"Все ж повторюється. Головне, не як себе назвати, а головне, що робити і як", – висловився Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у цьому ж інтерв'ю президент Росії Володимир Путін знову назвав росіян і українців одним народом, водночас образивши наших співгромадян.

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