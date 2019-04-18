"Путін – слабак і боягуз": Орєшкін пояснив, чому президент РФ втрачає довіру в "Л/ДНР"

Президент Росії Володимир Путін втрачає популярність не тільки серед російських європейців, патріотичної громадськості, а також й серед жителів "Л/ДНР".

Йому все частіше висувають претензії, що він слабак і боягуз, адже на Донбасі були впевнені, що регіон приєднають до Росії і почнеться відновлення Союзу. Цього не сталося, і народ розчарований, написав в блозі на OBOZREVATEL російський політолог Дмитро Орешкін.

"В Росії все частіше говорять, що Сталін був великим і могутнім, а от Путін до нього не дотягує. І якби був Йосип Віссаріонович, то в країні був би порядок, а нас би всі поважали. Путіну все частіше висувають претензії, що він слабак і боягуз, в тому числі в "ДНР" і "ЛНР". Там були впевнені, що їх приєднають до Росії і почнеться відновлення Союзу до старих кордонів", – вважає Орєшкін.

Донбас

За його словами, з моменту конфлікту на Донбасі пройшло вже п'ять років, а регіон до РФ так і не приєднали.

"Союзу там немає, і щастя теж. Путіна починають звинувачувати, що він обманщик, хоч він же нічого не обіцяв! Він же не говорив про приєднання. Це додумали на Донбасі точно так само, як додумали про велич Союзу. А тепер пред'являють претензії, що їх блакитна мрія не реалізувалася. Путіну цей Донбас не потрібен, тим більше, що його приєднання до Росії загрожує серйозними зовнішньополітичними витратами", – впевнений Орєшкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Путін хоче роздати паспорти жителям "Л/ДНР".

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