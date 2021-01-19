Путін скупався в ополонці й нарвався на жарти про показуху і труси Навального. Відео

Президент Росії Володимир Путін 19 січня у свято Хрещення Господнього скупався в ополонці й став предметом насмішок у мережі.

Відеозапис оприлюднили на сторінці у Twitter "Кремлевский пул РИА". Там же користувачі залишили коментарі із жартами в сторону президента Росії (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Путін занурився на Водохреще – як і належить, тричі", – зазначено в підписі до відео.

Так, деякі користувачі припустили, що запис був постановним і зняли його нібито у знімальному павільйоні. Також вони звернули увагу на те, що у президента РФ з рота не йшла пара, як це має бути за мінусової температури.

"У -20 взагалі-то пара йде. У якому павільйоні знімали?", "Що за павільйон? Де знімали?", "Пара де? -20 на вулиці", "Двійник Путіна занурився за Путіна", "Двійник ще в непоганій формі", – писали в мережі.

Також користувачі жартували про "труси Навального". Зазначимо, один із ймовірних отруйників Навального розповів політику телефоном, що "Новачок" нібито було нанесено на його труси.

"Чому він у трусах Навального?", "Навального в цих трусах нічого не взяло, і його теж?", "Труси поверни!", "Сині труси, це ж не те, що я подумав, ні? Так ось чому Навальному труси і решту одягу не віддають", "Фейк! Якийсь старий чувак постояв у синіх трусах Навального із задертою ногою біля сходів! Де він занурився? Чи він дурень чи що? Інфаркт зловити", – сказано в коментарях до відео з Путіним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президента Росії Володимира Путіна висміяли в мережі після появи на публіці 9 травня в День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.