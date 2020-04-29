Путін скоро піде, є важливі ознаки "дня Х" – Швець

Колишній радянський розвідник і однокурсник президента РФ з інституту КДБ Юрій Швець розповів, що існують деякі розвідознаки, що свідчать про швидке усунення Володимира Путіна від влади.

За його словами, одна з основних – вивезення значних фінансових ресурсів за межі Росії, передає "ГОРДОН". Він пояснив: як показує практика, це починають робити місяці за два-три до вирішальних подій.

Останнім часом таких випадків, принаймні відомих, було два, стверджує ексрозвідник. У січні-лютому поточного року Росія помітно збільшила вкладення в цінні державні папери США, від яких 2018 року з помпою позбавлялася за "стратегічними" міркуваннями.

Радіо Свобода

За цей же період, за його словами, вивезення золота з РФ злетіло усемеро – відправляють вже в багажі звичайними рейсами. Так, 26 березня з Москви до Лондона були ввезені дорогоцінні злитки, запаковані в 40 контейнерів загальною вагою більш як 1 тонна і вартістю понад 2 млрд рублів.

"За повідомленнями ЗМІ, золото належало фізичній особі, але ім'я її не розголошувалося. Можу вас запевнити, що якби воно вивозилося без відома ФСБ, то його власник уже сидів би під слідством, а ім'я лунало б у звітах про блискучу операцію з припинення контрабанди золотого запасу Росії. І якщо збільшення вивезення золота можна пояснити необхідністю отримати долари для боротьби з пандемією та рецесією, то обмін доларів на папери уряду США якось не узгоджується з поточною ситуацією", – пояснив Швець.

Як розповів розвідник, такі ж ситуації були напередодні й відразу після невдалого перевороту в серпні 1991 року. Те ж саме відбулося напередодні президентських виборів у РФ 1996 року, на яких Єльцин, згідно з вимірами громадської думки, не мав жодних шансів. Це ж повторили напередодні перших "виборів" Путіна, а також перед тимчасовим переданням влади Дмитру Медведєву 2008 року.

"Тобто це майже аксіома: перед кожними серйозними змінами таємно вивозять золотовалютні запаси з РФ", – розповів Швець.

Крім того, є й інші ознаки, що свідчать про наближення "тектонічних" зрушень у Кремлі, стверджує ексрозвідник:

"несподіване" розкриття агентури російських спецслужб на Заході. У зв'язку з цим звертає на себе увагу недавній арешт генерала СБУ Шайтанова, підозрюваного в зв'язку зі спецслужбами РФ. Ця операція стала можливою внаслідок розкриття агентурної мережі та операцій співробітників ФСБ на території декількох країн Європи;

в різних куточках світу може трапитися кілька загадкових смертей людей, пов'язаних з РФ. Йдеться про агентуру спецслужб, що працює на каналі відмивання грошей, а також про хранителів таємних "общаків", організованих Путіним;

вильоти приватних літаків з РФ, особливо коли авіасполучення в всьому світі фактично призупинене у зв'язку з коронавірусом;

відбудеться активізація активних заходів спецслужб РФ. Одним із них, безсумнівно, є просування в інформаційний простір тези про швидке підкорення кремлівськими "месіями" України і, можливо, країн Балтії;

зміни в висловлюваннях і поведінці представників вищого керівництва РФ, що свідчать про розстановку сил у Кремлі.

"Взагалі, у мене складається враження, що Путін ховається в бункері в оточенні найбільш вірних охоронців не стільки від коронавірусу, скільки від нервово-паралітичних речовин на зразок "Новачок" в усьому їхньому різноманітті", – підсумував Швець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Швець заявив, що вважає, що коронавірус COVID-19 був занесений до китайського Уханя з Росії.

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