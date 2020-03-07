Путін скасував дозвіл на тимчасове проживання в Росії: що буде із заробітчанами

Дозвіл на тимчасове проживання в Росії, який виділяється за квотами, планується повністю скасувати. Це буде зроблено в рамках реформи міграційної системи РФ.

Відповідне доручення російського президента Володимира Путіна було опубліковано на сайті Кремля. У ньому лідер РФ запропонував реформувати міграційні режими і інститут громадянства в Росії.

Міграційна реформа передбачає наділити вид на проживання в Росії статусом основного документа, після отримання якого іноземець може претендувати на громадянство. У свою чергу дозвіл на тимчасове проживання, який виділяється за квотами, виключається.

Буде встановлено три види порядку прийому до громадянства: загальний, спрощений і особливий. Загальний за замовчуванням буде застосовуватися до всіх іноземців, спрощений – до людей з країн, "близьких до Росії в соціокультурному відношенні". Особливий же порядок буде діяти у випадках, коли рішення про прийняття до громадянства "вимагає оцінки неочевидних фактів" і особливих процедур, а саме рішення приймається на високому рівні.

Крім того, буде встановлено "єдиний міграційний режим" довгострокового перебування (більше 90 днів на рік) для іноземних громадян, яким не потрібно отримувати візу для в'їзду в Росію, зокрема українських заробітчан. А для тих іноземних громадян, які бажають отримати право на тривале перебування в Росії, обов'язковими умовами будуть наявність акаунта в державній інформаційній системі з наданням біометричних даних, відсутність небезпечних інфекційних захворювань та отримання єдиного документа з електронним носієм інформації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на кордоні з Росією СБУ затримала українця.

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