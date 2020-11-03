Путін сховався і править Російською Федерацією з бункера дистанційно. Схоже, що він вже самоізолювався від всіх своїх подільників і доступ до “тіла” російського диктатора має тільки обмежена кількість особливо наближених і довірених осіб зі спецслужб.

Головне для Путіна зараз не здати свого “генерала Власика”, оскільки очевидно, що він дуже боїться замаху на своє життя.

Можна сказати, що тепер в Росії з’явився “віртуальний президент”, номінально він десь є, а от де саме – ніхто толком не знає. Схоже, що він починає повторювати шлях іракського деспота Саддама Хусейна. Який також ховався від свого народу. І ніхто не міг знати, в якому, із більше 20 президентських палаців, він ночуватиме сьогодні.

Але у Путіна ситуація ще гірша, він недаремно почав боятися своїх “колег” по дерибану Росії. Адже для російського політичного і економічного істеблішменту зараз цілком зрозуміло, що “Болівар всіх не винесе”. І в час, коли узурпатор впевнено і невідворотно веде Російську Федерацію до катастрофи, втрачати награбоване за десятиліття не хоче ніхто.

Очевидно, що і у вищих ешелонах ФСБ, ГРУ, армії і поліції також почали задумуватися над тим, що може з ними усіма бути далі. Адже Путін створив систему колективної відповідальності, за якої, як він думає, відповідальність за знищення Росії рівномірно розподіляється на всіх.

Та в генералітеті думають інакше, “немає Путіна – немає проблем”. І в разі, якщо його усунуть від влади, можна буде запропонувати Заходу розпочати все з нової сторінки.

А Дмитро Медвєдєв виступить з викривальною доповіддю, в якій декілька годин буде емоційно і безкомпромісно розвінчувати культ особи Путіна, котрий створювався починаючи з 2000 року.

Ті, хто ставили Путіна на президенство хочуть, щоб він ще деякий час попрацював. Але якщо подивитися на фотографію президента Російської Федерації на селекторній нараді, то довічний “бункерний диктатор” на ній дуже напружений. Він хоче виглядати впевненим і зібраним, проте все вказує на те, що він далі не бажає продовжувати усю цю політичну комедію.

А зціплені руки і напружений погляд демонструють, що він дуже опасається того, що може бути з ним далі. Все це явно вказує на те, що Путін почав боятися відповідальності за все скоєне ним. І він вже далеко не впевнений у тому, що “чесно вкрадені”, мільярди і мільярди доларів, зможе в подальшому зберегти.

І хоча він ховається в бункері, але не існує жодного прикладу в історії, щоб бункер когось врятував. Це утопічна ілюзія в яку чому так наївно вірять диктатори. А на перевірку, завжди за личиною “великого лідера” ховається “великий боягуз” і нікчема. Який ні на що інше не здатен крім того, як обкрадати народ.

“Блідий щур” сховався у своєму бункері й вилазити на світло не бажає. “Обнульониш” перелякався не на жарт і просто не знає, що йому далі робити.

А під землею йому комфортніше, тут він знаходиться значно ближче до “своїх”: чортів і бісів. І зовсім не факт, що йому хочеться повернутися до Кремля, де небезпека може чекати на нього на кожному кроці, починаючи він охорони, якій він вже перестає довіряти і до найближчого оточення, що не бажає йти з Путіним “на дно”.

Хоча тут можна розгледіти і певний позитив. З цього путінського бункеру значно ближче до пекла, де на нього давно вже зачекалися.

Капітани завжди покидають корабель, котрий тоне, останніми, але Путін вирішив всіх випередити і поступив, як “переконаний пацюк”, які, як відомо, втікають з приреченого судна першими. Він втік з Москви, й перейшов з підлеглими до віртуального спілкування.

Путін “здувся”, тому цілком можна говорити про останні дні путінської “ПОНТєї”. І як би сказали у нас в Одесі, “він так довго брав всіх на понт, що врешті-решт взяв на понт самого себе”. Це є епілогом до всієї його діяльності на посту президента Росії, який може стати і його епітафією.

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