Владислав Сурков, бывший помощник Владимира Путина по Донбассу, не будет заниматься вопросами Украины. Официально его увольнение звучит как ушел "в связи со сменой курса на украинском направлении", но на самом деле он ушел потому, что его идеи по присоединению Украины к России (читай, развала украинского государства) потерпели крушение в лице главы Кремля. Он стал заниматься тем, в чем не был компетентен, наломал дров с историей вокруг Новороссии, убеждая Кремль, что достаточно совсем небольшого толчка, чтобы населения Луганска и Донецка поддержало бы антимайданные настроения.

Самый большой его провал в том, что он убедил Путина, что будет очень легко захватить выход и к морю, и к Крыму. Но этого не получилось, он просчитался. Таким образом, время Суркова ушло. Возможно, он получит еще какие-то назначения, но его эпоха закончилась. Есть версия, что он ушел не навсегда и через какое-то время вернется в аппарат администрации президента для обеспечения деятельности государственного совета, создаваемого сейчас Путиным.

Так увольнение Суркова прокомментировал бывший российский журналист Дмитрий Запольский, который неплохо знал его со времен жизни в России. По его мнению, назначение на эту должность бывшего зампреда правительства РФ Дмитрия Козака показывает желание Путина решить вопрос по Донбассу – как минимум заморозить войну. Все это ему нужно получить до 9 мая этого года – 75-летия со Дня победы.

Дмитрий Козак и Владимир Путин Политека

Это не значит, что Путин готов уйти с Донбасса, забрать свои вооруженные силы, прекратить финансирование наемников и отдать российско-украинскую границу под полный контроль Украины.

Политологи уверены, что на такой вариант он вряд ли согласится, иначе, зачем было все это устраивать. Пока что Путину нужно затишье на Донбассе, чтобы продать это западным лидерам в качестве уступков. Кроме этого ему нужен беспроблемный транзит власти (читай шестой срок) со стороны Запада. Чтобы там согласились с его новой должностью председателя Госсовета, который переберет на себя ключевые функции президента и правительства, до или после следующих президентских выборов 2024 года.

"Путину нужен мир на Донбассе и то очень быстро. Она нацелен на налаживание отношений с ЕС, постепенное снятие западных санкций, чтобы западные лидеры приехали на празднование 75-летия со Дня победы. Также он хочет обеспечить себе беспроблемный транзит, то есть дальнейшее сохранение у власти. Об этом свидетельствует назначение Козака на украинское направление. Козак без интриг будет выполнять волю начальства. Его задача – зачистить хвосты. Путин хочет договориться с Зеленским, он сдаст "Л/ДНР", но ему нужны максимально приемлемые условия, чтобы сказать "свою задачу на Донбассе мы выполнили", - уверен бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

Эту версию поддерживает и Запольский. Мол, в идеале все изменения на Донбассе Путину нужны до 9 мая – 75-летия со дня Победы, чтобы предъявить мировым лидерам новый политический ландшафт: абсолютное одобрение своей политики населением. И Козак должен помочь ему в регулировании конфликта на Донбассе.

"Козак делает хорошо все, за что берется. По крайней мере за ним ничего не переделывают. Самый классический пример – относительная стабилизация отношений Молдавии и Приднестровья. Кроме этого фактически он вел подготовку зимней Олимпиады в Сочи, за что ему можно поставить высшую оценку. Козак – очень конкретный переговорщик и лишен каких-либо рефлексий и интриг. Он вельможа при Путине "для особых поручений". Когда-то его рассматривали как потенциального губернатора Петербурга, даже как генерального прокурора, но Путин счел, что его лучшее использование - отдельные ключевые проекты", - рассказал Запольский.

Методика Козака в корне отличается от методики Суркова. Запольский уверен, что тот не будет ставить на всякую шваль и не будет заниматься донецкими негодяями, покупкой местных гангстеров. Козак будет решать вопрос по Донбассу в русле поставленной задачи – впихнуть обратно в Украину мятежные территории и забыть об этом, как о страшном сне.

К слову, Дмитрий Козак родился и вырос в Украине.

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