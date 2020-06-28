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Путін розповів, як здає тести на коронавірус

Карина Бондаренко
Новини Росії
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Володимир Путін

Володимир Путін розповів, як здає тести на коронавірус. РБК

Президент Росії Володимир Путін розповів, що регулярно здає тести на коронавірус.

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В інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін" телеканалу "Росія 1" він зазначив, що робить це раз в три-чотири дні, передає "Інтерфакс".

За його словами, всі тести давали негативний результат.

Путін також пояснив, для чого ходив у "червону зону" московської лікарні на Комунарці, де лікуються хворі COVID-19. Він хотів "подивитися, переконатися на власні очі, як там все влаштовано".

Раніше OBOZREVATEL писав, що президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков пройшов тест на коронавірусну інфекцію після повернення з параду Перемоги в Москві, де в його делегації виявили два випадки COVID-19.

РосіяКоронавірусВолодимир Путін
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