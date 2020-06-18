Путін розповів, що внуки дзвонять йому в Кремль

Онуки президента Росії Володимира Путіна можуть зателефонувати йому в робочий кабінет у Кремлі.

Про це йдеться в анонсі до фільму "Москва. Кремль. Путін", знятого пропагандистами з "Росія 24" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Додзвонитися можуть, вони додзвонюються", – відповів він на запитання журналіста.

Влітку 2018 року Путін розповів, що йому не вистачає часу на спілкування з онуками і він хотів би частіше з ними бачитися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський вважає, що подальша військова ескалація в Україні може привести до краху режиму Володимира Путіна.