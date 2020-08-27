Путін розповів про стан доньки, яка зробила щеплення від COVID-19

Президент Росії Володимир Путін заявив, що його донька зробила щеплення від коронавірусу винайденою в країні вакциною, не порадившись із ним. Вона була доброволицею.

Він підкреслив, нібито знає, що російський препарат нешкідливий не тільки за словами вчених, але і на прикладі доньки, у якої немає від неї побічних ефектів. Про це глава РФ розповів в інтерв'ю, яке транслював один із пропагандистських телеканалів.

"Ми пройшли і доклінічні, і клінічні випробування на тваринах, на добровольцях, і цілком очевидно сьогодні для наших фахівців, що ця вакцина формує стійкий імунітет, з'являються антитіла, як і у моєї доньки з'явилися, і вона нешкідлива, слава богу. І донька моя почувається добре", – висловив переконання Путін.

Водночас він фактично підтвердив, що щеплення, зокрема, зробила його донька-біологиня Марія Воронцова, а не спортсменка і громадська діячка Катерина Тихонова, як припускали ЗМІ. За словами російського лідера, вона сама ухвалила таке рішення, адже через свою роботу спілкується з великою кількістю людей і "хоче почуватися захищеною".

"У неї температура була 38,4 у перший день, на другий – 37 із невеликим і все. І після другого щеплення, через 21 день, теж було невелике підняття температури. Але все нормально", – розхвалив Путін російську вакцину від COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, європейське відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я розпочало переговори з Росією для отримання детальнішої інформації про нещодавно схвалену експериментальну вакцину від COVID-19, оскільки стурбоване її ефективністю та безпекою.