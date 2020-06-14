Путін розповів про плани Росії на гіперзвукову зброю

Росія вже нібито матиме засоби для перехоплення гіперзвукової зброї, коли в інших країнах вона тільки з'явиться.

Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін в інтерв'ю "Вестям недели" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Мені здається, що ми зможемо приємно здивувати наших партнерів тим, що коли у них ця зброя з'явиться, з великою часткою ймовірності у нас з'явиться засіб боротьби з цією зброєю", – сказав він у програмі "Москва. Кремль. Путин".

Поки що збити гіперзвукові ракети не може ніхто, зазначив глава РФ, оскільки "швидкості такі, що взяти їх неможливо". У цьому, за словами Путіна, складається "унікальність положення" Росії.

"Провідні військові держави світу, безумовно, будуть мати таку ж зброю, яка є сьогодні у Росії", – додав він, сказавши, що з 2018 року таку зброю так ніхто і не створив.

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Путін також заявив, що у його країни й у США нібито приблизно однакова кількість носіїв ядерної зброї і боєзарядів.