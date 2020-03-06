Путін розповів, чого боїться найбільше

Президент Росії Володимир Путін заявив, що найбільшим його страхом є піти на схему, яка може зруйнувати країну.

Про це він розповів на зустрічі з представниками громадськості в Іваново. Відповідне відео опублікував прокремлівський журналіст Дмитро Смирнов у Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

За словами Путіна, він боїться піти на схему для збереження влади, яка може нашкодити країні.

Володимир Путін головком

Мені подобається моя робота, але для того, щоб зберегти свої владні повноваження, піти на якусь схему у владі, яка буде руйнувати країну, – ось чого я боюся. Ось чого не хочу робити", – сказав президент РФ.

Путін: Мені подобається моя робота, але для того, щоб зберегти свої владні повноваження, піти на якусь схему у владі, яка дозволятиме країну, - ось чого я боюся. Ось чого не хочу робити. pic.twitter.com/yeZQx0uk7J - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) March 6, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін виправдовувався перед журналістом, розповідаючи, що в Росії не економічний застій, а стабільність. При цьому він визнав, що в країні мільйони людей живуть за межею бідності.

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