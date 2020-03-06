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6 березня • оновлено в 17:54
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Путін розповів, чого боїться найбільше

2.2т
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Президент Росії Володимир Путін заявив, що найбільшим його страхом є піти на схему, яка може зруйнувати країну.

Про це він розповів на зустрічі з представниками громадськості в Іваново. Відповідне відео опублікував прокремлівський журналіст Дмитро Смирнов у Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

За словами Путіна, він боїться піти на схему для збереження влади, яка може нашкодити країні.

Володимир Путін

Володимир Путін

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Мені подобається моя робота, але для того, щоб зберегти свої владні повноваження, піти на якусь схему у владі, яка буде руйнувати країну, – ось чого я боюся. Ось чого не хочу робити", – сказав президент РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін виправдовувався перед журналістом, розповідаючи, що в Росії не економічний застій, а стабільність. При цьому він визнав, що в країні мільйони людей живуть за межею бідності.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Ukraine The
Ukraine The
Свидам можно выдыхать. После 2024 обязательно запануют......Может быть.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
укропрезиденты только и делают то, что разрушает страну... )
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