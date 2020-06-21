Путін розповів, чим займається у вільний час

Кирило Лютий Новини Росії 19:14, 21.06.2020

Глава Росії Володимир Путін у вільний час любить слухати музику і займатися спортом.

Про це він розповів в програмі "Росія. Кремль. Путін", зазначивши, що коли відпочиває, то з ним завжди "на відстані в кілька секунд" знаходяться оператори Генерального штабу.

"Все-таки за ці роки роботи я навчився вести себе таким чином, що коли вільні кілька є годин, то я можу займатися тим, що мені подобається. Ну, наприклад, спортом або почитати, або музику послухати", – розповів Путін.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Путін розповів, що його онуки іноді телефонують йому прямо в робочий кабінет в Кремлі. Глава РФ поскаржився, що йому не вистачає спілкування з ними.

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