Путін розповів, чим займається у вільний час

Глава Росії Володимир Путін у вільний час любить слухати музику і займатися спортом.

Про це він розповів в програмі "Росія. Кремль. Путін", зазначивши, що коли відпочиває, то з ним завжди "на відстані в кілька секунд" знаходяться оператори Генерального штабу.

"Все-таки за ці роки роботи я навчився вести себе таким чином, що коли вільні кілька є годин, то я можу займатися тим, що мені подобається. Ну, наприклад, спортом або почитати, або музику послухати", – розповів Путін.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Путін розповів, що його онуки іноді телефонують йому прямо в робочий кабінет в Кремлі. Глава РФ поскаржився, що йому не вистачає спілкування з ними.