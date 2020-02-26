Путін рознервувався на інтерв'ю ТАСС і наказав росіянам "не розпускатися"

Президент Росії Володимир Путін жорстко висловився про мітинги в Росії, заявивши, що не можна допускати протистоянь.

Свою позицію щодо протестів із застосуванням сили він висловив у інтерв'ю ТАСС (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Не можна допускати! Сьогодні пляшку кинув, завтра стільцем пожбурить, а потім машини трощитимуть. Не можна цього допускати, не можна розпускатися. В рамках закону", – заявив Путін.

Він додав, що представники Росгвардії вразливі і трепетні під час виконання своїх обов'язків.

"І більше того, вони тут ось із демонстрантами займаються, а завтра під кулі підуть, і вони беруть участь у бойових операціях. А хтось там в інтернеті поширює інформацію про те, що потрібно вбивати їхніх дітей. Це що таке? Це стосовно людей, які під кулі лізуть, якщо Батьківщина накаже, для захисту інтересів держави, суспільства і конкретних наших громадян? Це можна знаєте як розбалансувати ситуацію в країні, мало не здасться, з цим не жартують", – додав Путін.

Путін рознервувався на інтерв'ю ТАСС Скріншот

За словами глави РФ просто так протестувальників ніхто кийками не бив

"Ні, послухайте мене. Якщо люди діють в рамках чинних процедур, правил і законів, хто ж махатиме кийком? Навпаки, захищати повинні", – підсумував Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін заявив, що йому подобається тотальний контроль над чиновниками всіх рівнів, оскільки без цього вони розслабляться.

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