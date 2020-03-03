Путін розлютився на інтерв'ю ТАСС і посперечався з журналістом

Президент Росії Володимир Путін розсердився під час інтерв'ю журналісту ТАСС, обговорюючи питання статусу іноагента і протести в РФ.

Відео було опубліковане на каналі ТАСС у YouTube. Він почав порівнювати покарання за протести на Заході і в Росії.

"Є правила, яких повинні дотримуватися всі. І ті, кому подобається влада, і ті, кому вона не подобається. Є закон, і потрібно його дотримуватися. Інакше ми дійдемо до ситуації повністю розбалансованої в країні. Інакше... ми що, хочемо, щоб у нас на вулицях палили машини?" – обурився глава РФ.

Путін нагадав про те, що у Швеції за несанкціоновані акції дають від 5 до 10 років, а в Росії такого немає.

Володимир Путін розлютився на інтерв'ю ТАСС Скрнішот

Він різко відреагував на запитання про статус іноагента як "тавра" на людині. Ведучий провів паралель із жовтими зірками як позначками, які було наказано носити євреям, що розлютило президента Росії.

"Це різниця велика. Отже, Сполучені Штати Америки – це не фашистська Німеччина, ну не треба їм ліпити те... До чого вони не мають відношення. Паралель погана, несправедлива і не має відношення до дійсності", – заявив Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін лицемірно відповів на протести в Росії, залякавши терором на вулицях

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