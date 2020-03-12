Росіяни обурилися заявою президента РФ Володимира Путіна, який схвалив гасло, що часто звучить у країні перед Днем перемоги.

Так в інтерв'ю ТАСС, глава Кремля зазначив, що йому подобається гасло "Спасибо деду за Победу". Відео в Twitter опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

Такий вислів розлютило росіян в мережі, які писали гнівні коментарі.

Володимир Путін

"Набрид вже цей дурник. Що не репліка, то фейспалм у всієї країни", "Спасибі дідові за обіди!", "Спасибі дідові за долар по 75", "І вам спасибі за перемогу над пенсіями і рублем!", "Влітку приклею собі "Спасибі Путіну за збільшений пенсійний вік", "Накрив нас вал суцільних перемог! Спасибі казковий наш дід!","А діди і не в курсі у що їх перемогу і країну перетворили", – писали в мережі.

Путін про наклейках на машинах: "Спасибі дідові за Перемогу" - відмінно! pic.twitter.com/jlEV5SBYiz - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) March 10, 2020

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, історик Станіслав Кульчицький заявив, що говорячи в інтерв'ю ТАСС про популярному в Росії гаслі "Можем повторить", що звучить в контексті Дня перемоги, президент РФ Володимир Путін "заплутався в своїй аргументації".

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