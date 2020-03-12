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12 березня • оновлено в 02:32
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Путін розлютив росіян "скрєпою" про Другу світову. Відео

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Росіяни обурилися заявою президента РФ Володимира Путіна, який схвалив гасло, що часто звучить у країні перед Днем перемоги.

Так в інтерв'ю ТАСС, глава Кремля зазначив, що йому подобається гасло "Спасибо деду за Победу". Відео в Twitter опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

Такий вислів розлютило росіян в мережі, які писали гнівні коментарі.

Володимир Путін

Володимир Путін

"Набрид вже цей дурник. Що не репліка, то фейспалм у всієї країни", "Спасибі дідові за обіди!", "Спасибі дідові за долар по 75", "І вам спасибі за перемогу над пенсіями і рублем!", "Влітку приклею собі "Спасибі Путіну за збільшений пенсійний вік", "Накрив нас вал суцільних перемог! Спасибі казковий наш дід!","А діди і не в курсі у що їх перемогу і країну перетворили", – писали в мережі.

Путін розлютив росіян "скрєпою" про Другу світову

Скріншот

Путін розлютив росіян "скрєпою" про Другу світову

Скріншот

Путін розлютив росіян "скрєпою" про Другу світову

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, історик Станіслав Кульчицький заявив, що говорячи в інтерв'ю ТАСС про популярному в Росії гаслі "Можем повторить", що звучить в контексті Дня перемоги, президент РФ Володимир Путін "заплутався в своїй аргументації".

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
День Перемоги
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
соцмережі Новини Росії
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
И почему у одного из ''россиян'' ник на мове)))))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий, хотя очевидно, ведь украинцы — это оскотинившиеся русские
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