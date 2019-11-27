"Чому не на колінах?" Путін розлютив росіян новою "показухою"

Президент Росії Володимир Путін обійняв у Санкт-Петербурзі пенсіонерку, яка розплакалася, скаржачись на проблеми, і нарвався на обурення в мережі.

Підтверджуюче відео в середу, 27 листопада, опублікував у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Лідер РФ повернувся спиною, йдучи після спілкування з жителями, як раптом бабуся розплакалася. Путін показово повернувся, обійняв стареньку і пообіцяв вирішити проблеми її дочки.

Путін розлютив росіян новою "показухою" Скріншот з відео

Росіяни бурхливо відреагували на кадри. Багатьом ситуація здалася постановочною.

"Чому не на колінах? Руки цілувала?", "Чергова мати ФСБшника", "Яка низька комедія!", "Розвод лохів Путіним під відеокамери", "Так вона як перше звання отримала, так і на забезпечення її поставили", "А ця бабуся раніше ким була, продавчинею морозива чи мисливцем, що заблукав?", "Бабуся поруч із дідусем", "Чергова вистава для високоповажної публіки", – написали в коментарях.

Бабуся в натовпі заплакала, побачивши, що президент йде після спілкування з жителями Пітера. Путін повернувся, вислухав скарги на проблеми її дочки, обійняв і пообіцяв допомогти pic.twitter.com/NW0bnseDVk - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) November 27, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін вирішив покататися на московському потязі, створивши в столиці Росії транспортний колапс і розсердивши жителів.

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