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29 листопада • оновлено в 12:01
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"Чому не на колінах?" Путін розлютив росіян новою "показухою"

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Президент Росії Володимир Путін обійняв у Санкт-Петербурзі пенсіонерку, яка розплакалася, скаржачись на проблеми, і нарвався на обурення в мережі.

Підтверджуюче відео в середу, 27 листопада, опублікував у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Лідер РФ повернувся спиною, йдучи після спілкування з жителями, як раптом бабуся розплакалася. Путін показово повернувся, обійняв стареньку і пообіцяв вирішити проблеми її дочки.

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Путін розлютив росіян новою "показухою"

Путін розлютив росіян новою "показухою"

Скріншот з відео

Росіяни бурхливо відреагували на кадри. Багатьом ситуація здалася постановочною.

"Чому не на колінах? Руки цілувала?", "Чергова мати ФСБшника", "Яка низька комедія!", "Розвод лохів Путіним під відеокамери", "Так вона як перше звання отримала, так і на забезпечення її поставили", "А ця бабуся раніше ким була, продавчинею морозива чи мисливцем, що заблукав?", "Бабуся поруч із дідусем", "Чергова вистава для високоповажної публіки", – написали в коментарях.

"Чому не на колінах?" Путін розлютив росіян новою "показухою"
"Чому не на колінах?" Путін розлютив росіян новою "показухою"
"Чому не на колінах?" Путін розлютив росіян новою "показухою"
"Чому не на колінах?" Путін розлютив росіян новою "показухою"
"Чому не на колінах?" Путін розлютив росіян новою "показухою"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін вирішив покататися на московському потязі, створивши в столиці Росії транспортний колапс і розсердивши жителів.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Санкт-Петербург
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
И прослезился. Золотой портсигар - никому не подарил?
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1
0
hunt andres
hunt andres
Ну, реакция сетевых "россиян" с хо хлостанскими айпи адресами вполне предсказуема. А вот порыв ВВП был по человечески объясним и уважаем. Респект.
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3
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Путин рассказал молодым россиянам, как выбирал себе профессию. Он приходил в учреждения и смотрел, как там работают. -Это в какие-такие учреждения свободно пускали юного друга КГБистов - в исправительно-трудовые…?
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