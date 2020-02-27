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27 лютого • оновлено в 12:44
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Путін роздасть гроші ветеранам Другої світової з СНД: кому дістанеться виплата

2.1т
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Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що виплати до 75-річчя Перемоги отримають тільки ті ветерани Великої Вітчизняної війни, які маю російське громадянство.

Він уточнив, що мова йде про тих, хто отримує російську пенсію, незалежно від місця проживання, передає 360tv.ru в Telegram.

"Якщо ветеран є громадянином Російської Федерації і отримує від Російської Федерації пенсію, він автоматично отримає ці гроші", – заявив Пєсков

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії школярів змусили написати прадіду на фронт в рамках святкування 75-річчя Перемоги у Великій вітчизняній війні.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Володимир Путін Дмитро Пєсков
Місце
Росія
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Бульба Остап
Бульба Остап
Все що можуть запоребрики - піар на крові. Скільки получать ветерани Куликовської битви?
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0
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Сколько их, настоящих ветеранов - участников ВОВ ?
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Бульба Остап
Бульба Остап
Хакимов Игорь, якщо в 1945 було 20, то зараз такому ветерану 95. Пора вже починати турбуватись про нього
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
хорошо, 75 тысяч рублей ветеранам не помешают...
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