Путін роздасть гроші ветеранам Другої світової з СНД: кому дістанеться виплата

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що виплати до 75-річчя Перемоги отримають тільки ті ветерани Великої Вітчизняної війни, які маю російське громадянство.

Він уточнив, що мова йде про тих, хто отримує російську пенсію, незалежно від місця проживання, передає 360tv.ru в Telegram.

"Якщо ветеран є громадянином Російської Федерації і отримує від Російської Федерації пенсію, він автоматично отримає ці гроші", – заявив Пєсков

Дмитро Пєсков

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії школярів змусили написати прадіду на фронт в рамках святкування 75-річчя Перемоги у Великій вітчизняній війні.

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