Долгое время в РФ пропаганда работала на возгонку ксенофобии в виде религиозного экстремизма, квази-национализма и неофашизма, и в общем, работала в режиме такого себе жесткого стимулятора, который подбрасывал накал ненависти своего населения до максимума. При авторитарной форме правления, мобилизационная работа пропаганды обусловлена необходимостью борьбы со всеми, кого вождь считает врагами. Но как и любая мобилизация, эта тоже постепенно приводит к адаптации публики к таким сигналам. Это не значит, что она возвращается из своего шизофренического состояния, но она перестает интересоваться тем, что вещает фюрер, то есть – начинает терять к нему интерес.

Но однажды встав на эти рельсы, вождь обязан поддерживать болезненный интерес к себе любимому. Это поддерживает легенду о его исключительности и формирует известную парадигму "Если не Путин, то кто?" Между прочим, это является одним из основных элементов системы его личной безопасности. Это такой себе страховой полис, который защищает фюрера от переворота. И действительно, мне не раз приходилось общаться с людьми из своей юности, которые сейчас не в самом верху российской иерархии и не в первом круге приближения, но где-то между вторым и третьим кругами.

Так вот, это – очень образованные и неглупые люди, и вот они, еще до войны, на полном серьезе, на вопрос о том, как они поддерживают это чучело, в виде Путина, отвечали: "Ну хорошо, уберем Путина и кто на его место? Нет, пускай лучше Путин". Причем, они в курсе того, как дед гребет под себя. Понятно, что не обо всем, но знают механизмы, которые отделяют бюджетные деньги с нефти и газа и дедовы. Именно этих людей можно назвать "идейными" сторонниками Путина и его опорой. Кстати, сами они тоже отнюдь не бедствуют.

Но вот остальную публику, которая не имеет доступа пусть и к небольшой и не слишком глубокой, но кормушке, надо стимулировать все более мощной порцией ксенофобии, чтобы та оставалась в возбужденном состоянии. И вот ситуация доходит до того, что призывов к готовности убивать уже недостаточно и тогда становится вопрос о том, кого теперь можно пускать в расход.

Конечно, проще всего устроить резню в собственной стране, тем более, врагов найти – раз плюнуть: либералы, свидетели иеговы, ЛГБТ… Если что, можно посмотреть методичку старших товарищей – Гитлера, Розенберга и других. Там все четко описано, кто есть внутренний враг и как с ним следует поступать. Но войти во внутренний кризис несложно, сложно из него выйти, поскольку такая мясорубка уже начинает жить по собственному алгоритму и под нож могут пойти как раз те, кто поддерживает Путина и как раз за то, что они очень себя неплохо чувствуют, ибо принцип "грабь награбленное" никто не отменял. Поэтому было решено выпускать пар вовне. Нести православие в Сирию и Ливию – самое оно, или бороться с пиндосами на Донбассе – тоже.

Но все это работает в том случае, когда у тебя есть ресурсы на то, чтобы кормить своих сторонников, финансировать пропаганду и те войны, которые поддерживают его имидж альфа-самца и фюрера. Причем, тут нужна не пещера Алладина с кучей золота, а именно источник, из которого это бабло бьет ключом и сегодня, и завтра, и послезавтра. Оно ведь всем понятно, что не будь нефти и газа, то всей этой армии "поддержантов" Путина просто нечем будет харчеваться.

Только если весь остальной мир спокойно говорит о том, что "феномен" Путина заключается в содержимом этих двух труб, то публика, живущая в РФ, рассуждает иначе. Трубы ведь были и раньше, а вот ништяки, которые полились на них, начались именно при Путине. И потому собственное благосостояние и стабильность, которую обеспечивал Путин, списывались не столько на его профессионализм, поскольку о его "познаниях" просто ходят легенды, а на его фартовость.

На самом деле, это – не первый случай именно такого основного консолидирующего фактора. Гитлер начал свое восхождение к абсолютной власти тоже на ровном месте, с точки зрения его профессиональных качеств или чего-то подобного. И очень долго, особенно военные, относились к нему крайне скептически.

Довольно хорошо описана история занятия германскими военными Рейнской демилитаризованной зоны. Просто напомним, по условиям "Версальского мира", Германия не имела права держать там свои войска и за соблюдением этого условия следила французская армия. Летом 1936 года соотношение численности вооруженных сил Франции и Германии было просто однозначным. Франция имела не просто преимущество, а подавляющее превосходство во всем, и для нее ничего не стоило вышибить небольшую горстку немцев из демилитаризованной зоны.

Это понимали и в Берлине, а потому – военные назвали это полной авантюрой. Но Гитлер настаивал и пояснял, что у него имеется особый дар предвидения, который говорит ему о том, что Франция не отреагирует на этот ход. В итоге, военные и Гитлер пришли к общему согласию в том плане, что в случае французского военного ответа, немецкие войска мгновенно отойдут и не станут вступать в огневой контакт. Еще раз. Достаточно было появиться небольшому количеству французских войск и немцы бы отступили без боя. Это было закреплено в форме соответствующих приказов и инструкций. Но французы не шелохнулись.

Потом была Австрия и Чехословакия. Фарт Гитлера стал очевидным. А потом была Французская кампания. Судя по дневникам Франца Гальдера, немецкие военные считали, что будет очень замечательно, если удастся оккупировать север Франции примерно за полгода. В результате, Франция капитулировала через полтора месяца. После этого – сомнения исчезли, и все остальное делалось под залог фортуны и интуиции Гитлера. А потом – фортуна отвернулась, и этот момент уловили очень многие. Именно тогда объединились военные и политики в своем желании убрать Гитлера, поскольку из символа удачи он превратился в символ беды и поражения.

Примерно то же самое мне сообщили сразу несколько разрозненных источников из прослойки идейных сторонников Путина. Как свершившийся факт они приняли то, что фортуна от него отвернулась и его маятник понеесся к своей противоположности. Путин, шаг за шагом, показывает себя вестником поражения и катастрофы, и потому теперь к нему стало резко меняться отношение.

Точно так, как до этого времени верили в удачу, которую приносит Путин, теперь так же суеверно начинают его записывать в символы катастрофы, и те, кто пишет нам вот такие свои мысли считают, что чем дольше Путин, в таком качестве, просидит в своем кресле, тем вернее его "антифарт" приведет к развалу РФ.

Что же, все это – субъективные мнения людей из особого слоя российского общества и к этому можно относиться как угодно. Только вот еще год назад ничего подобного близко не было. Даже пару-тройку месяцев назад, а теперь – есть. Похоже, что у них там начинается самое интересное. Путин резко теряет поддержку не тольку своих идейных сторонников, но и пропаганда теперь пытается сбросить обороты, поскольку генерация злобы может боком вылезти самому заказчику.

Но фокус в том, что ненависть достаточно легко поджечь, а вот потушить – куда сложнее, и если ты утратишь управление этой ненавистью, то она вполне может прилететь к тебе самому. В общем, самый дорогой дед в мире вступил в такую полосу, что ему перестают завидовать.

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