После бесконечно затянувшегося молчания Путин выступил, наконец, с обращением к гражданам.

В котором поведал о том, что в момент величайшего национального испытания волнует его больше всего – голосование по продлению его вечного правления:

Естественно, возникает вопрос и об организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, с предварительно определённой датой – 22 апреля. Вы знаете, как серьёзно, насколько серьёзно я к этому отношусь. И конечно, буду просить вас прийти и высказать своё мнение по этому вопросу – принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества.

Владимир Путин

В отличие от голосования по принципиальным, ключевым личным вопросам для него Путин фактически ничего не сказал ни о людях, ни об их здоровье, ни о чудовищной угрозе, нависшей над страной.

Он ничего не сказал о жертвах эпидемии в мире – о полумиллионе заболевших и о более чем 20 тысячах погибших.

Он ничего не сказал о заболевших и погибших в России.

(А выпуск информации об умерших в Москве, похоже, намеренно придержали до завершения путинского обращения).

В отличие от лидеров других стран – хоть западных, хоть восточных, неоднократно выступавших и регулярно выступающих перед своими гражданами о том, как спасти жизни людей, Путин много и с увлечением говорил о том, что не имеет отношения к эпидемии, но что, очевидно, близко именно ему – об установлении новых налогов, о дивидендах, о ценных бумагах.

Путин не сказал ничего о том, что сегодня для страны является самым важным:

- что делается для остановки распространения эпидемии;

- что для этого обязаны делать государственные органы;

- что для этого нужно делать гражданам.

Самое главное, чего не сказал Путин – это то, как можно и как следует остановить эпидемию в России. Или хотя бы о том, как замедлить ее распространение.

Он даже не признал наличие самой эпидемии коронавируса в России.

С начала эпидемии в мире выявились три заметно различающихся государственных подхода к борьбе с ней: "корейско-германский", "романский", "китайский".

Корейско-германский

По состоянию на сегодня "корейско-германский" подход выглядит наименее затратным и наиболее эффективным. Он включает в себя три основных элемента:

- массовое тестирование всех желающих и подозреваемых на инфекцию;

- выявление всех инфицированных независимо от наличия у них симптомов, отслеживание всех их контактов с момента инфицирования и помещение всех инфицированных в длительный карантин;

- госпитализация и лечение тяжело больных в инфекционных боксах специализированных больниц, оснащенных самым совершенным оборудованием, прежде всего аппаратами искусственной вентиляции легких.

Романский (Италия, Испания, Франция)

После первоначальных грубых ошибок (помещение всех больных коронавирусной инфекцией и подозреваемых на нее в государственные больницы, где они в массовом порядке подверглись взаимному заражению и последующей массовой гибели) "романский" подход был подкорректирован. Теперь он требует установления карантина для всего населения страны с жесточайшими ограничениями по передвижению граждан, постепенное проведение национальной кампании тестирования и последовательное лечение тех, кого удастся спасти.

Китайский

Китайский подход представляет собой сочетание обеих стратегий – и карантин больших территорий с многомиллионным населением и тестирование-отслеживание-лечение всех заболевших.

Несмотря на очевидные различия между ними все три подхода, хотя и с разными издержками, решают те же две взаимосвязанные задачи:

1) карантин, изоляция, самоизоляция большого числа людей – для предотвращения распространения инфекции в человеческой популяции;

2) тестирование, идентификация, лечение – насколько это возможно – всех заболевших.

В своем выступлении Путин ухитрился говорить о чем угодно – о голосовании по дорогим его сердцу поправкам, о налогах на дивиденды на переводы в оффшоры, о "привлекательных и высокодоходных размещениях средств в российских банках" – кроме именно этих двух ключевых задач.

Объявленная им каникулярная неделя не только не остановит распространение эпидемии, но лишь подстегнет его.

Нужны не каникулы, а карантин.

Не на неделю, а, минимум, на месяц, скорее всего, дольше.

Необходимо тестирование сотен тысяч, а вскоре и миллионов граждан.

Нужны десятки, а, возможно, и сотни тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких.

Нужны инфекционные боксы по всей стране.

Нужны специализированные больницы в каждом регионе.

Но ни о чем об этом Путин не говорил.

На спасение жизни и здоровья людей нужны деньги.

В США на борьбу с эпидемией уже направлены 2 триллиона долларов.

В России благодаря накопленным резервам, включая стабилизационный фонд, и профициту бюджета деньги на такие цели есть (581 млрд.дол. в резервах, 2 трлн.руб. из бюджета 2019 года).

Но на спасение людей они не направлены.

Даже решения об этом не приняты.

Даже единого слова об этом не сказано.

Путин собирается бороться с пандемией за счет налогообложения офшорных переводов?

Это адекватность?

Или даже не собирается?

Путин не распорядился, не решил, даже не предложил действовать в России ни по одному из существующих вариантов – ни по корейско-германскому, ни по романскому, ни по китайскому.

Путин вообще не назвал никакого решения проблемы затапливающей Россию эпидемии.

Никакого.

И это значит, что на самом деле он распахнул двери смертоносной инфекции для всех граждан России.

Цена, какую мы заплатим за эту неадекватность, будет колоссальной.

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