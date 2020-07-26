Путін раптом нагадав світові, що Антарктиду "відкрили російські моряки"

Президент Росії Володимир Путін нагадав, що Антарктиду "відкрили російські моряки".

Про це він заявив, відкриваючи військово-морський парад до дня ВМФ РФ на Адміралтейській набережній в Санкт-Петербурзі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами Путіна, в цьому році відзначається 200-річчя відкриття російськими моряками Антарктиди.

"Росія назавжди знайшла славу великої морської держави. І ця історична спадкоємність нерозривна", – підкреслив він.

Нагадаємо, Антарктида була відкрита 16 (28) січня 1820 року російською експедицією під керівництвом Тадея Беллінсгаузена і Михайла Лазарєва, які на шлюпах "Восток" і "Мирний" підійшли до шельфового льодовика (зараз льодовик Беллінсгаузена).

Двома днями пізніше (30 січня) материка досягла британська експедиція під керівництвом ірландця Едварда Брансфілда.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 липня в Санкт-Петербурзі проходить військово-морський парад на честь дня Військово-морського флоту РФ.